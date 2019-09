FOTO: EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

NEVJEROJATNA PETRA MARTIĆ: Ruskinja pala za manje od sat vremena

Autor: Mario Lacković

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Wuhanu, ona je u susretu 3. kola uvjerljivo svladala Ruskinju Veroniku Kudermetovu sa 6:3, 6:1 za samo 58 minuta igre.

Martić je za prvi set bio dovoljan jedan “break” kojega je ostvarila u četvrtoj igri. Kod rezultata 4:2 naša je prva igračica bila suočena s jedinom “break-loptom” suparnice u prvoj dionici susreta, ali tada je Kudermetova pogriješila i propustila priliku za povratak u set.

Our next quarter finalist is @PetraMartic1991 with a 6-3, 6-1 win over Kudermetova. 👏 pic.twitter.com/0iXY627Sju #WuhanOpen — Wuhan Open (@wuhanopentennis) September 25, 2019





Već u prvoj igri drugog seta Martić je stigla do “breaka” prednosti nakon što je Kudermetova promašila lagani volej, da bi odmah u sljedećoj igri izvukla 15-40. Na prvu “break-loptu” je uspjela istrčati kratku loptu Ruskinje i poentirati, a na drugu je odservirala servis-winner. Izgleda da je to slomilo duh Kudermetove koja je do kraja dvoboja još dva puta pokleknula na svom početnom udarcu.

Martić će u četvrtfinalu igrati protiv prve igračice svijeta Australke Ashleigh Barty koja je svladala Amerikanku Sofiju Kenin sa 6:3, 7:5.

