NEVJEROJATAN SLUČAJ! Igrač doživotno izbačen iz tenisa, namjestio rekordan broj mečeva

Zaista nevjerojatan slučaj dolazi nam iz svijeta sporta, kada se saznalo kako je bivši marokanski tenisač Younes Rachidi, doživotno izbačen tenisa zbog namještanja mečeva.

Rachidi je proglašen krivim za namještanje 135 mečeva, objavila je Međunarodna agencija za integritet tenisa, a ovo je do sada najveći broj prekršaja jednog tenisača koji je ikad otkriven.

Marokanac je bio umiješan u namještanje mečeva s još dvojicom alžirskih igrača koje je ITIA nedavno kaznila, a slučajevi su otkriveni nakon istrage organa za provođenje zakona u suradnji s ITIA-om u Belgiji.

Doživotna zabrana

Younesu Rachidiju je trajno zabranjeno igrati, trenirati ili prisustvovati bilo kojem teniskom događaju odobrenom od strane upravnih tijela tenisa, a uz to je kažnjen s 34 tisuće dolara.

“O slučaju je presudila neovisna službenica za saslušanje protiv korupcije Janie Soubliere koja je sve optužbe smatrala dokazanima,” piše u priopćenju ITIA-e.

