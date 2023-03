NEVIĐENO GA HVALILI, A SAD PADA U VELIKOM ‘ČIŠĆENJU’?! Kovačića nakon golčine stavili na novu ‘crnu listu’

Dok se bliži kraj sezone, a s njime i dolazeći ljetni prijelazni rok, među hrvatskim reprezentativcima koji bi mogli promijeniti sredinu se već neko vrijeme spominje Mateo Kovačić. Nije lako živjeti u neizvjesnosti, ali po svojoj igri i naletu u dresu Chelseaja u posljednje vrijeme, čini se da se 28-godišnji veliki adut Vatrenih na to ne obazire previše – koliko god da se piše da je na izlaznim vratima svojeg kluba.

Dok traje nalet na terenu, Kovačić se našao na novoj ‘crnoj listi’ mogućih odlazaka sa Stamford Bridgea. Popis upitnih igrača za nastavak puta s londonskim Plavima objavio je The Athletic, a Vatreni je ondje u društvu u kojem ne nedostaje drugih reprezentativaca različitih zemalja.

Uz Kovačića, The Athletic je na popis upitnih stavio i Masona Mounta, Bena Chilwella, Christiana Pulišića, Rubena Loftus-Cheeka, Pierre-Emericka Aubameyanga, Cesara Azpilicuetu, Conora Gallaghera, Hakima Ziyecha, Armanda Broju, Kaija Havertza i Raheema Sterlinga.

U Chelseaju se najavljuju promjene, a one dolaze nakon što je nova vlasnička skupina predvođena američkim poslovnim čovjekom Toddom Boehlyjem jako puno potrošila za dovođenje novih igrača od proteklog ljeta. Po podatku Transfermarkta, riječ je o 611,5 milijuna eura, a samo u nedavnom zimskom prijelaznom roku izdvojeno je 329,5 milijuna eura.

Najveći dio tog financijskog ‘kolača’ otišao je iz klupske blagajne za dovođenje Argentinca Enza Fernandeza iz Benfice za 121 milijun i Ukrajinca Mihajla Mudrika iz Šahtara za 70 milijuna eura, nakon čega se najavljuje ‘čišćenje’ s popisom na kojem je i Mateo Kovačić.

Prije samo koji dan, nakon prekjučerašnje gostujuće pobjede s 3:1 protiv Leicester Cityja u prvenstvu, Kovačić je bio u fokusu na puno ljepši način. Zabio je krasan gol volejem za Chelseajev dolazak do završnog rezultata, a u tom susretu vodio je momčad s kapetanskom vrpcom.

Nakon toga je došlo puno pohvala na račun 28-godišnjeg Vatrenog, kako u medijskim reakcijama i od navijača, tako i u istupu Grahama Pottera koji se na klupi Chelseaja vraća pobjedama nakon vrlo skromne veljače.

