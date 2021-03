NEUTJEŠNI MARKO MLINARIĆ: ‘Slava i novac njemu nisu značili apsolutno ništa!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mlinarić do Kranjčara i gol. Ili, Kranjčar do Mlinarića i gol. Koliko puta je te rečenice izgovorio pokojni radijski reporter Ivo Tomić dok je komentirao utakmice zagrebačke momčadi ranih osamdesetih godina.

Uostalom, na fotografiji uz ovaj tekst, fotografiji čuvene generacije iz 1982. godine Marko Mlinarić i Zlatko Kranjčar su jedan do drugoga.

Danas je jedan od njih otišao. Dinamova legenda Zlatko Kranjčar svojim odlaskom šokirala je sve, kako neće suigrače i prijatelje. Marko Mlinarić zaplakao je kao malo dijete.

“Meni je teško govoriti o nekome svome tko je tako brzo otišao. A samo prije par dana oprostili smo se od zajedničkog prijatlja, Duška Popovskog. Vijest o odlasku mog Cice javio mi je njegov sin Niko. Bili smo u kontaktu otkad je njegovom ocu bilo loše. Vjerovao sam u dobar ishod. Vjerovao sam da će svojim tipičnim osmijehom prebroditi sve krize. On je toliko napravio za Zagreb i Hrvatsku. Velika mu hvala, a ja sam neutješan. Kad sam dolazio u prvu momčad meni je Cico bio idol, uzor, bio mi je sve. S Deverićem sam došao u prvi sastav, a Cico se ponašao kao da nas zna sto godina. A bio je taka vigrač, to se neda opisati. Iskreno ču reći,m on i Zajec su najbolji igrači DInama svih vremena”, pričao nam je Mlinarić.

O ljudskim kvalitetama Zlatka Kranjčara Mlinarić ima posebnu štoriju.









“Pa, on je bio maskota Dinama, lutkica koju je imala svaka obitelj koja je podržavala Dinamo. On je imao zarazan osmijeh, uvijek dobro raspoloženje, poseban dečko i čovjek je bio. Slava i novac za njega nisu značili ništa. On nikad ne smije biti zaboravljen. Takvi tipovi se rijetko rađaju, osobno ne znam kako ću preboljeti njegov odlazak”!