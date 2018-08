NEUGODNO NA RUJEVICI Rijeka nenadano posrnula protiv norveškog Sarpsborga

U slabom nastupu nogometaši Keka su razočarali svoje navijače i zasluženo ispali od autsajdera

Nogometaši Rijeke nisu uspjeli izboriti plasman u završnu rundu kvalifikacija za plasman u Europsku ligu nakon što su u uzvratnom susretu trećeg pretkola na Rujevici izgubili 0-1 od norveškog Sarpsborg nakon što je prva utakmica završila 1-1.

Pogodak odluke zabio je Patrick Mortensen u 84. minuti.

Nakon što je ogled u Sarpsborgu završio 1-1, Rijeka je bila apsolutni favorit za prolaz. Očekivalo se kako će hrvatski doprvak na svojoj Rujevici iskoristiti pozitivan rezultat i izboriti prolaz u play-off rundu. Nažalost, momčad Matjaža Keka je odigrala blijedu predstavu razočaravši svoje navijače. Domaćin je dominirao, ali bez pravih prilika. Veći dio utakmice gledali smo veliku borbu za svaku loptu, ali bez prilika ili opasnijih udaraca.

Sarpsborg će se u svom premijernom europskom nastupu za plasman u Europsku ligu boriti protiv Maccabi Tel Aviva koji je u dvije utakmice bio bolji od armenskog Pjunika. Prva utakmica je završila bez golova, a Maccabi je u uzvratu u Tel Avivu pobijedio 2-1. Na putu do završnog kola Norvežani su pobijedili islandski Vestmannaeyjar, švicarski St. Gallen, a večeras i Rijeku.

Najbolju priliku u prvom dijelu domaćin je imao u 37. minuti kada je Pavičić pucao sa 18 metara, a vratar Vasjutin je nespretno reagirao i loptu izbacio u korner. U nastavku susreta Rijeka je zaigrala nešto bolje i rastrčanije, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. U 49. minuti je domaćin mogao do vodstva. Nakon brze kontre Acosty je ostavio loptu za Gorgona koji je pobjegao obrani Sarpsborga i pucao s ruba kaznenog prostora, ali neprecizno.

Gosti su šokirali Rujevicu u 84. minuti kada je Mortensen nakon jednog ubačaja gotovo s centra bio najspretniji u kaznenom prostoru i zabio za vodsto.

Rijeka je mogla izjednačiti u 86. minuti, no Žuta nije uspio zabiti iz slobodnog udarca. Lopta se od zida odbila u korner, a u nastavku akcije Gorgon je pucao glavom, no Vasjutin bio spreman. Do kraja susreta domaćin nije uspio izjednačiti i za Rijeku je završila ovosezonska europska priča.