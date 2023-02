NEUERA TJERAJU IZ KLUBA, A SVE ZBOG SVOG PRIJATELJA HRVATA! Skandal na pomolu, ne želi šutjeti: Pa što mu to rade!?

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Glavna vijest u njemačkim medijima je svađa Manuela Neuera i uprave Bayerna. Slavni njemački golman nikad se nije nalazio u lošijoj situaciji.

Kapetan Bayerna slomio je nogu na skijanju te zbog toga propušta ostatak sezone, a kao da to nije bilo dosta klub je bez njegovog znanja otpustio trenera vratara, Tonija Tapalovića.

Kako pišu njemački mediji, Bayern je već odlučio Neueru oduzeti kapetansku traku, a na ljeto ga planira i prodati. Zanimljivo, da će ovaj puta Bayern stati iz trenera, a ne iza igrača. Slična situacija dogodila se tijekom mandata Nike Kovača, ali tada je klub stao na stranu Thomasa Müllera.





Sporni intervju

Neuer je nedavno za The Athletic rekao: “Bio je to strašno jak udarac za mene. O njegovu su me otkazu obavijestili klupski službenici. Stiglo je to niotkud. Za Tonija je također bilo iznenađenje. Nisam razumio što se događa. Jako me pogodilo. To je bila najbrutalnija stvar koju sam iskusio u karijeri.”

Taj intrevju uzrokovao je dosta problema te navodno unio nemir u svlačionicu minhenskog kluba. Neuer je u klubu od 2011. te je jedan od najvećih koje je Bayern ikad imao, ali čini se da je klubu trener bitniji.

Neuer je za kraj rekao: “Ovdje se radi o ljudskoj strani stvari, načinu na koji se postupalo s cijenjenim zaposlenikom. U Bayernu želimo biti drugačiji, želimo biti obitelj. A onda se dogodi nešto što nikad prije nisam doživio. Tužna stvar za sve, klub, Tapu, za stožer i sve golmane, uključujući i mene. Ipak, s jedne sam strane čovjek, a s druge profesionalac”.