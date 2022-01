NESTVARAN REKORD IBRAHIMOVIĆA: On je jednostavno stroj za golove

Zlatan Ibrahimović napunio je 40 ljeta ali to ovog Šveda BiH korijena nimalo ne sprečava u njegovi golgeterskim sposobnostima, te je na današnjoj utakmici Milana protiv Venezije postavio nestvaran rekord.

Naime, Milan je pobijedio s 3:0, a Zlatanov gol u drugoj minuti susreta izjednačio ga je s Cristianom Ronaldom u broju postignutih golova protiv nekog od klubova iz takozvane petice.

Ibrahimović i Ronaldo zabili su u karijeri protiv 80 različitih klubova iz liga petice, ali Ibro je postavio još jedan rekord koji će teško netko dostići.

Zabija od 1999

Švedski napadač je postigao pogodak u 24. uzastopnoj godini, pošto je prvi put u karijeri bio strijelac 1999. godine, tako da Zlatan trese mreže od prošlog milenija.

Inače Venecija je 125. različiti protivnik kojem je Zlatan zatresao mrežu.

Zlatan Ibrahimović joined Cristiano Ronaldo today as the only two players to score against 80 different teams in the top five leagues since 2000.

— B/R Football (@brfootball) January 9, 2022