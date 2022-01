NEŠTO JE TRULO U MANCHESTERU: Ronaldo se sprema na bijeg iz Uniteda

Iako su svi u Manchester Unitedu mislili kako se vraćaju slavna vremena nakon povratka Cristiana Ronalda u klub koji ga je trasirao među zvijezde, idila je trajala jako kratko, te se čini kako Portugalac traži mogućnost odlaska s Otoka.

Da se nešto kuha potvrđuje i dolazak njegovog menadžera u Manchester, a i sam Ronaldo u zadnje vrijeme sve je nervozniji na terenu, a sve zbog sve lošijih igara Uniteda i pada na ljestvici Premiershipa.

“Cristiano je jako zabrinut zbog dešavanja u Unitedu. Tim dobiva ogromne kritike, a on je označen kao jedan od lidera”, pišu mediji na Otoku o stanju Crvenih vragova.

Moguć odlazak

Sam Ronaldo izjavio je kako želi barem sezonu još odigrati u Portugalu u Sportingu gdje i započeo sjajnu karijeru, a dolazak Mendesa samo podgrijava razmišljanja o odlasku Cristiana.

“Dosta je tu problema i Cristiano osjeća pritisak. Stresno je to sve za njega. On jako želi uspjeti u Unitedu, ali već shvaća kako osvajanje trofeja u sadašnjem sastavu nije baš lako”.

“Jorge ga je došao vidjeti. Razgovarali su određeno vrijeme i sagledat će sve solucije. Ništa nije isključeno”, rekao je engleskim medijima izvor blizak Cristianu i Unitedu.

Cristiano je po povratku na Old Trafford odigrao ukupno 21 meč za Crvene đavole i postigao je 14 golova.

Manchester United without Cristiano Ronaldo this season :

▶ Would be 14th in the Premier League (21 points).

▶ Would be bottom of Champions league group stage (3 points).

Still they call him the problem.. pic.twitter.com/yMQBCZwGne

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) January 8, 2022