NESREĆA NAJBOLJE HRVATICE: Rastužili je suci, protiv toga se nije moglo!

Autor: Hina/Ivor Krapac

Na početku 2021. godine u natjecanjima u judu, hrvatski predstavnici bili su na Mastersu u Dohi, gdje se za pobjede borilo četvero naših, uključujući i Barbaru Matić, najbolju hrvatsku sportašicu 2020.

Matić je bila u akciji u kategoriji do 70 kilograma, a uz nju, svoje nastupe imali su i Karla Prodan u ženskih do 78 kg te Zlatko Kumrić u muških do 100 kg.

Matić je na početku išla na Talijanku Bellandi i izgubila četiri sekunde prije kraja. Splićanka je ušla u napad koji su suci procijenili lažnim i zbog treće kazne završila je svoj put na Mastersu.

‘Velika lekcija za dalje. Nema izvlačenja na suce, tako je kako je i idemo dalje. Pozitivno je što me Talijanka nije niti jednom ugrozila, a u nekoliko navrata sam imala dobre napade i bacila ju na ‘wazari’. Šteta, jako sam se dobro osjećala, ali nakon ovoga ću biti još bolja’, kazala je nakon nastupa Matić.

Prodan je u prvom kolu išla na Yoon iz Južne Koreje koju je natjerala na dvije kazne, a zatim ju je na početku ‘golden scorea’ bacila na ‘wazari’ i prošla je u drugo kolo.

Tamo ju je čekala aktualna svjetska prvakinja, Francuskinja Malonga, koja nije podcijenila hrvatsku judašicu i prošla je dalje ‘ipponom’ na isteku prve minute borbe.

Kumrić je protiv Mađara Cirjenicsa ‘ipponom’ prošao u drugo kolo gdje ga je čekao Portugalac Fonseca, svjetski prvak iz pretprošle godine.

Unatoč hrabrom otporu Kumrića, Fonseca je ‘ipponom’ završio borbu, a time je došao kraj nastupu hrvatskih predstavnika u Dohi.

Nakon ovog natjecanja, hrvatskim judašima i judašicama slijede pripreme, a zatim i nastavak IJF World Toura.