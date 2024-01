Nesreća autobusa koji je prevozio hrvatske reprezentativce, odjeknulo je kao bomba

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Hrvatski vaterpolski izbornik Ivica Tucak najavio je okršaj s Francuskom u 2. kolu Europskog prvenstva koje se odigrava u Lijepoj našoj. Nakon što su Barakude savladale Španjolsku 14-12 u subotu ih očekuje ogled protiv Francuza.

“Francuska se ne smije podcijeniti. Ne može se usporediti njihova kvaliteta sa Španjolskom, ali to ne znači opuštanje. Kako opuštanje? To je izuzetno važna utakmica. Bez nikakvog opuštanja, jer to ne dolazi u obzir. Bilo kakav kiks od naše strane, a igramo protiv sjajne reprezentacije, baciti će u vodu sve ono što smo napravili protiv Španjolske. Razmišljamo o pobjedi koja bi otvorila vrata nešto lakšeg puta u četvrtfinale i kasnije”, najavio je Tucak okršaj s Francuzima.

Posebno je Tucak istaknuo jednog čovjeka u redovima Francuske: “Čeka nas jedna strašno, strašno teška utakmica. Morate znati da na klupi imaju Vjeku Kobeščaka, koji jako dobro zna našu reprezentaciju, koji jako dobro zna svoje igrače iz Juga, sve igrače hrvatske reprezentacije, jer protiv njih i priprema igru, tako da milijun detalja je tu na kojima moramo biti oprezni. Ali ja vjerujem da mi izgledamo dobro, vjerujem da izgledamo puno bolje nego što je to bilo u Fukoki.”

Nezgoda autobusa

Upitan o eventualnim slabijim točkama francuske reprezentacije Tucak je rekao: “Imaju oni svojih slabih strana, ali ne bih rekao da je to vratar jer on već godinama skuplja preko deset obrana na utakmici.”

Posebno je hrvatski izbornik zahvalio publici: “Meni je strašno drago da je reprezentacija u Dubrovniku dočekana na način na koji to reprezentacija i zaslužuje, kao i uvijek do sada u svim dijelovima Hrvatske.Imali smo onakvu podršku publike i ljudi koji istinski vole vaterpolo, istinski vole hrvatsku reprezentaciju. Baš je bila jedna atmosfera, domoljubna, puna naboja.”

Sportske novosti inače pišu kako je hrvatska vaterpolska reprezentacija tijekom poslijepodneva doživila nezgodu. Malo prije 15 sati je kotač autobusa koji je prevozio hrvatske vaterpoliste na trening zakačio zidić ispred robne kuće Minčeta, uslijed čega je puknula guma, a što je odjeknulo poput eksplozije bombe. Navodno je blatobran autobusa pogodio slučajnog prolaznika, ali srećom bez težih posljedica.