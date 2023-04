NEPODNOŠLJIVOST IZMEĐU OVIH HRVATA ČAK JE I DRUŠTVENI PROBLEM! Zamjerili su im što su Srbe pustili kod sebe, a pamti se i brutalan napad injekcijom

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da su u našim životima društvene mreže poprilično neugodne, neki bi rekli i zlo, zorno može posvjedočiti prava eksplozija, mišljenja i uvreda po istima, nakon što je čelni čovjek skupine Let3 Zoran Prodanović-Prlja posprdno govorio o porazu Hajdukovih juniora u finalu Lige prvaka mladih protiv nizozemskog Aalkmara.

Igrajući se s riječima „titula-fritula” uistinu je bio nepristojan i vulgaran, kasnije se čak i ispričao, ali mu to nije pomoglo. Navijački bijes prema frontmenu riječke grupe širio se do eksplozivnosti, a sve što se događalo pokazuje zapravo koliko je veliko rivalistvo i animozitet navijača Rijeke i Hajduka.

Ne, nije to samo borba za prestiž, poput onoga tko je pravi „majstor s mora”. To je nepodnošljivost koja nerijetko ima epilog skandaloznog i incidentnog ponašanja navijača, tako da se slobodno može reći da to nije samo društveni fenomen, već društveni problem.





Duga povijest trzavica

Povijest krvavih sukoba seže daleko unatrag, a oni navijački veterani kažu da je sve počelo davnog svibnja 1987. godine, na finalu jugoslavenskog Kupa, u dvoboju Hajduka i Rijeke na beogradskom stadionu JNA. Taj dan navijačka skupina Rijeke, „Armada” obilježava kao dan svog osnivanja.

Tog 9. svibnja 1987. godine u Beograd se sliko po nekoliko tisuća navijača Hajduka i Rijeke. Hajdukovi navijači bili su na južnoj tribini, navijači Rijeke na sjevernoj. Bili su odvojeni i do sukoba nije došlo. No, Hajdukovi navijači zamjerili su navijačima Rijeke koji su na svoju tribinu primili navijače Crvene zvezde, tvrdeći da su zajedno navijali protiv Hajduka.

Praksa je tih godina bila da se finale Kupa igra u Beogradu, pa je tako i ovaj ogled naših klubova protekao u tada glavnom gradu SFRJ. Nakon 1:1, prišlo se izvođenju jedanaesteraca, u kojem je u junaka Hajdukovih navijača izrastao vratar Zoran Varvodić, obranivši ključni jedanaesterac Rijekinom vrataru Mauru Ravniću, nakon kojeg je Hajduk slavio s 9:8.

Nije prošlo puno i došao je dan kojeg se u bivšoj državi nazvao ”jugosavenski Heysel”.

Samo godinu dana kasnije dogodio jedan od najvećih incidenata ikada na domaćim nogometnim terenima. Sve do prekinutog finala Kupa na Poljudu 2000. godine ti neredi u Rijeci smatrali su se najvećima u režiji Torcide. Na utakmicu Rijeka – Hajduk došlo je oko tisuću navijača iz Splita, incidenata je bilo i prije nego što se došlo u sam grad, a sve je kulminiralo velikim neredom na Kantridi.

Utakmica je morala biti na duže vrijeme prekinuta.









Armada je na poluvremenu dotrčala do ograde koja ih je dijelila od navijača gostujuće momčadi te put hajdukovaca bacila nekoliko baklji. Uslijedila je nevjerojatna reakcija. Torcidaši su se zaletjeli put ograde, tijelima je srušili i obračunali se s Armadom na njihovom dijelu tribine. Nekoliko policajaca u tampon zoni bilo je nemoćno. Pokušali su intervenirati, ali su i oni bili napadnuti. Najmanje je jedan policajac uboden iglom injekcije, nakon utakmice zatražio analizu krvi zbog straha od AIDS-a. Pričalo se da su Hajdukovi navijači grizli i policijske pse. I tijelima jurišali na ograde koje su polomili. I nakon utakmice bio je rusvaj po ulicama Rijeke.

U tom sveopćem neredu ozlijeđeno je na desetke osoba, nekoliko i teže. Stradao je, pogođen raketom u glavu, i fotoreporter Petar Grabovac.

Incidenata na utakmicama između Hajduka i Rijeke bilo je još mnogo. Pa i prekida utakmica… U „modernija„ vremena sukobi se događaju i na auto-cestama”, nepodnošljivost jednih prema drugima dosegla je neku drugu dimenziju. Opasnu i nepoželjnu.









Što potvrđuje i ova „tarapana„ na društvenim mrežama zbog objave jednog pjevača o jednoj utakmici. Rječnik kojem svjedočimo u tom događaju uistinu je užasavajuć.

Pritom, ne zaboravimo, Rijeka je postala i konkurentna Hajduku, u zadnjih 17 godina Dinamo je prvak bio 16 puta, Rijeka jednom, Hajduk nije osjetio za to vrijeme slast osvojenog naslova hrvatskog prvaka. Mržnja umjesto da je splašnjavala samo je rasla. Svi navijači svijeta vole reći da mrze svoje rivala, no mržnja između Hajdukovih i navijača Rijeke još uvijek bubri poput kvasca.

Može li je itko zaustaviti?