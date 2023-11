Neobična reakcija Ancelottija nije sjela Modriću, trener odlukom podijelio svlačionicu

Jedan potez velikog Carla Ancelottija nije se svidio igračima madridskog Reala. Talijanski stručnjak ovoga je puta, čini se, podijelio svlačionicu svojom odlukom. O čemu se zapravo radi? O vrataru Andriyu Luninu, a stav legendarnog trenera prema njemu nije se svidio mnogima, navodno je među njima i Luka Modrić.

Ukrajinski 24-godišnji vratar ove je sezone dobio neočekivanu priliku na vratima ‘Kraljevskog kluba’. Ozljede Thibauta Courtoisa i Kepe Arrizabalage gurnule su Lunina u prvi plan. A on je svoju priliku na vratima Reala odlično iskoristio. Na tri utakmice primio je svega jedan gol. Impresionirao je u utakmici protiv Cadiza i zadržao netaknutu mrežu, dok je ranije protiv Brage u Ligi prvaka obranio i jedanaesterac.

Ali sve to izgleda nije previše impresioniralo Ancelottija koji je svojom izjavom iznenadio svlačionicu ‘Kraljevskog kluba’. “Lunin je spreman, ali Kepa će se vratiti za utakmicu protiv Granade i ako bude dobro on će braniti”, rekao je Ancelotti, a njegova je izjava odjeknula Realovom svlačionicom.

🚨 Andriy Lunin was surprised & bothered by Ancelotti’s recent statement regarding him & Kepa. In addition, the players in the dressing room don’t understand it & believe it was inappropriate. @relevo pic.twitter.com/gJUSrX4ePR

— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 28, 2023