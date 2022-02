NENAD BJELICA U POTPUNOJ EKSTAZI: Pjevao je sa svojim igračima u svlačionici

Autor: Andrija Kačić Karlin

U zanimljivom, burnom i oštrom derbiju 23. kola Prve HNL Osijek je pred nekih četiri tisuća gledatelja pobijedio Rijeku s 1-0 (0-0). Pogodak odluke zabio je Sava-Arangel Čestić zabivši u 85. minuti autogol…

Nakon nekih nesporazume navijača Osijeka s trenerom Bjelicom i nekim igračima nakon utakmice protiv Hrvatskog drgovoljca u Zagrebu sada se moglo svjedočiti zaista silnoj simbiozi pristalica Osijeka s trenerom i njegovim nogometašima. U jednom trenutku Bjelica je kraj klupe i dirigirao navijačima. Slavlje u Gradskom vrtu bilo je veliko. Bjeličina momčad i dalje je ozbiljan kandidat za osvajanje naslova prvaka.

Uostalom, da je sve bilo idilično po Osijek svjedoči i snimka sa službene facebook stranice NK Osijeka. Iz svlačionice nakon utakmice i pobjede protiv Rijeke. Naime, pjevanje sa svojim igračima počeo je i vodio upravo – preveseli Nenad Bjelica.

https://fb.watch/b99rTW0T6U/

Nakon utakmice Nenad Bjelica je i u svojoj izjavi bio suzdržan, nakon pobjede nije spominjao ni neke sudačke odlike koje su možda oštetile njegovu momčad. Što je kod njega rijetkost…

„Ja bih čestitao mojim igračima i navijačima. Rijeka je u borbi za najveće plasmane, a ostavili smo ih na jednoj šansi. Taj gol je bio nagrada i plod za trud. Za nas je bilo važno da se vratimo u život. Bit će ovakvih pobjeda, teških i tvrdih. Fokusirani smo na pobjedu„.

Još je rekao:

„Trebala nam je podrška navijača, bez njih ništa ne možemo odvojiti. Moramo biti zajedno da dođemo do cilja i to nas daleko može odvesti. Svaka iduća utakmica je važna. Dinamo i Hajduk sjajni, Rijeka će imati još što reći jer ima odličnu momčad„.

Trener Rijeke, Goran Tomić, bio je utučen. Jasno:

„Osijek je zasluženo pobijedio, formacija koju smo izveli dovoljno govori. Htjeli smo ići na pobjedu i uzeti sva tri boda, ali nije to dobro izgledalo pogotovo u prvom poluvremenu što se tiče napadačkog dijela. Osijek je to jako dobro neutralizirao. U drugom smo bolje ušli i nekako smo utakmicu kontrolirali. Imali smo situacija kao i Osijek gdje smo mogli poentirati. Išlo je prema neriješenom rezultatu i onda, eto, jedan autogol je prelomio utakmicu„.