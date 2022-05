NENAD BJELICA NIKAD ISKRENIJI: “Rekao sam što me tišti, ali u rukavicama. Odsad ću biti direktniji”!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nije ni najmanja tajna da je trener Osijeka Nenad Bjelica temperamentan i iskren tip. I njegove posljednje izjave u kojima je opisivao svoje psihičko stanje zbog nekih situacija u klubu valja shvatiti ozbiljno, zacijelo i po dobrobit kluba. Makar nisu svima legle na isti način.

Nije tajna, Bjelica je u svom istupu malo dotakao i aktualnu klupsku vlast, kao i mađarske vlasnika kluba s Drave.

Još prije utakmice protiv Istre koja je završila 2-2 Bjelica je rekao što misli o stanju u klubu. Podsjećamo:





Na neki način sam nezadovoljan. Odgovorno sam preuzeo glavnu ulogu u sportskom djelu vođenja kluba. Naravno da ja nisam zadužen za rađenje logistike kluba. Rekao sam vlasnicima i predsjedniku svoje mišljenje. Klub nisu samo trener, igrači i navijači, nego i strukture kluba koje bi po meni mogle biti puno bolje u ovoj borbi koju imamo s puno jačim protivnikom od sebe. Čak i da da imamo idealan sustav, trenera, navijače, medije i igrače, opet imamo manjak od 45 milijuna u budžetu. Moramo biti savršeni da bismo se mogli potući s jačima od sebe. Nemam toliko energije da se bavim svime, ulažem jako puno u dečke, a neke druge stvari oduzimaju mi energiju i nisam očekivao da će tako biti. Očekujem reakciju i poboljšanje”, rekao je tada trener i sportski direktor Osijeka.

A u petak, dan prije derbija s Dinamom u Zagrebu bi je još oštriji.

U međuvremenu je klub izdao priopćenje, koje se tiče izravno i Bjelice. Navodimo detalje priopćenja:

“Predsjednik Uprave NK Osijek Ferenc Sakalj i član Uprave Vladimir Čohar u subotu su bili u radnom posjetu Felcsutu gdje su s glavnim sponzorom gospodinom Lőrincom Mészárosem razgovarali o budućnosti kluba. Gospodin Mészáros je iskazao zadovoljstvo radom Uprave i naglasio da podržava projekte koji su odrađeni kao i one koji su planirani u idućoj sezoni čime je potvrdio da Klub zacrtanim putem nastavlja slijediti dogovorenu strategiju”, objavio je Osijek na svojim internetskim stranicama.

A što je danas Bjelica rekao. Bio je još izravniji:

„Neću više govoriti u rukavicama. Mjesecima sam govorio i provlačio o raznim utjecajima, o nekim anomalijama i odlukama unutar kluba. O tome sam stalno govorio. Bjelica o tome priča godinu i pol dana, o stvarima koje mislim da nisu dobre. Ako nakon godinu i pol vidiš da se nije pomaknulo jedan milimetar, nemaš izbora. Odsad ću govoriti o konkretnim i argumentiranim stvarima kao što sam govorio u razgovorima s predsjednikom kluba. Doći će vrijeme za to. Priopćenje kluba? Svatko zna što misli sa svojim priopćenjima i porukama. To je pitanje za one koji su pisali ta priopćenja”…









Novinari su bili jako znatiželjni, a Bjelica se nije dalje ustručavao pričati:

„Mogu reći da sam imao razgovor s predsjednikom, još prije zadnje presice u kojoj sam bio izuzetno iskren i pošten prema njemu. Mislim da mi je to zadaća napraviti. Bez rukavica sam rekao sve što sam imao reći. Svi komentari i nagađanja pa krizni sastanci pa mogućnost davanja ostavke koji su izlazili ovih dana su poluinformacije. Mogu obećati da više neću odgovarati u rukavicama, dosad sam odgovarao tako, ali više neću. Kad dođe vrijeme da dam odgovor, napravit ću to, ali bez ikakvih rukavica. Sve što sam rekao sam rekao u interesu Osijeka”.

Sam se sjetio što je sve prolazio u Osijeku i kao igrač i kao trener:









„Ja sam se rodio 20. kolovoza 1971. u osječkoj bolnici. Prvi trening odradio na ovom stadionu Speedwaya na kojem se više ne igra. Zaigrao za ovaj klub. U dva navrata sam spašavao klub odlascima u europske klubove. Ovdje sam postao najbolji hrvatski nogometaš i ostvario najbolje rezultate ovog kluba i kao nogometaš i kao trener. Ne znam tko želi ovom klubu dobro ako ja ne želim. Bio sam iskren prema vlasnicima. Ne znam koja je informacijama došla do najvećeg vlasnika. Predsjedniku Sakalju ništa ne zamjeram, imam odličan odnos s njim kao i s gospodinom Meszarosem. Jako sam im zahvalan što su u došli u moj grad i moj klub i ulažu novac koji ulažu. To je velika stvar za naš grad i klub. Ali, neke stvari moram govoriti”!