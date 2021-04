NENAD BJELICA NE GUBI NADU: ‘Rijeku u gostima rješavamo, čekamo kiks Dinama’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Osijek, drugoplasirana momčad hrvatskog prvenstva u. Djeluj gostuje viči kod Rijeke u 31. Kolu hrvatskog nogometnog prvenstva. Nakon domaćih 1-1 protiv Dinama u odličnoj utakmici trener Osijeka Nenad Bjelica još uvijek nudi relativan optimizam u utrci za naslov prvaka protiv Dinama…

Na prigodnoj konferenciji zanovijare uoči susreta s Rijekom novinare je više zanimala prohujala utakmica s Dinamom. Bjelica je o njoj pričao:

“Vidite, nama je na treningu dobro raspoloženje, dobro smo se oporavili od zahtjevne utakmice s Dinamom i siguran sam da spremno dočekujemo utakmicu s Rijekom koja pokazuje visoku razinu forme. Rijeka uvjerljivo pobjeđuje u prvenstvu, ima odličan kadar i odličnog trenera, u vrhu je hrvatskog nogometa u kontinuitetu i poštujemo je maksimalno, no vjerujem da ćemo imati dovoljno snage da budemo bolji od njih u nedjelju”.

O utakmici protiv Rijeke i Osijekovoj jurnjavi za Dinamom Bjelica govori:

“Čeka nas teška utakmica, ali ništa lakša nije bila ni protiv Hajduka ili Dinama. Uvijek postoji određeni psihološki pritisak jer nemamo pravo na grešku. Samo pobjedama možemo držati priključak s Dinamom i natjerati ih da postanu nervozniji. Dinamo ima sve u svojim rukama, ali naš cilj igranja u kvalifikacijskim utakmicama za Europu smo već ostvarili, jako smo blizu najvećeg klupskog uspjeha osvajanjem drugog mjesta, no mi želimo više. Vidimo da možemo parirati Dinamu koji ima veću kvalitetu, ali uspijevamo to nadoknaditi drugim stvarima”-









Naposljetku, postavilo se pitanje hoće li najbolji strijelac prvenstva Mierez ostati u Osijeku, on je igrač Alavesa na posudbi u Gradskom vrtu:

“O Mierezu smo sve već rekli i čekamo samo potvrdu predsjednika kluba. Što se tiče Ercega, nećemo otkupiti njegov ugovor, jer nema potrebe plaćati odštetu za igrača koji ima preko 30 godina. No to ne znači da neće ostati s nama. Zadovoljni smo njime, koliko vidim i on s nama, i postoji šansa da nastavimo suradnju, ali ne otkupom ugovora. Kad je Santini u pitanju, ima ugovor do ljeta kao i nekolicina igrača i u sljedećih 15 dana donijet ćemo odluke o njima. Ni s kim od njih nismo još razgovarali pa tako ni sa Santinijem”.