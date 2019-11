NENAD BJELICA: ‘Ne bi imao ništa protiv da vodim Hrvatsku reprezentaciju’

Autor: Mario Lacković

GNK Dinamo i njegov trener Nenad Bjelica u srijedu dočekuju Šahtar na Maksimiru u uzvratnoj utakmici grupne faze Lige Prvaka. Pobjeda bi Dinamu širom otvorila vrata osmine finala, no Bjelica je miran i spreman te si ne stavlja veliki pritisak na glavu. U intervjuu za Novi list rekao je što očekuje, ali se dotaknuo i klupe Hrvatske.

“Utakmica protiv Šahtara je 455. utakmica moje karijere. Puno je među njima bilo ‘povijesnih’, no ja sam opušten kao pred svaku drugu utakmicu. Život će se nastaviti bez obzira na ishod te utakmice. Naravno, ova nam utakmica može osigurati plasman u drugi krug Lige prvaka, ali poslije nje imamo još dvije utakmice, još dvije šanse za osvajanje novih bodova. No, logično, bilo bi sjajno kada bi se stvari iskristalizirale u srijedu.”

Bjelicu se često povezuje i s klupom hrvatske reprezentacije u budućnosti. Što bi bilo kad bi dobio ponudu HNS-a?

“Ne znam. Osjećam se dobro s ovom momčadi i volim raditi s njima. Naravno da je svakom hrvatskom treneru san voditi reprezentaciju. Ako HNS jednom nazove, vidjet ću kako ću se osjećati i hoću li biti slobodan na tržištu. Ali naravno, činjenica da me se spominje u kontekstu hrvatskog izbornika ispunjava me velikim ponosom. Vjerojatno će se to jednog dana dogoditi, ali stvarno mi je teško procijeniti kad će to biti.”

Uspjeli ste, što u nas nije uvijek jednostavno, postati miljenik nogometne nacije, poput Dalića koji je lani s Hrvatskom osvojio povijesno srebro. Podjednako vas cijene “hajdukovci” i Riječani, ne samo “dinamovci”?





– To mi je drago čuti. Srećem se s puno ljudi i navijača Rijeke, Hajduka i ostalih hrvatskih klubova, to o čemu pričate osjećam u neposrednom kontaktu s njima. Mislim da smo po tom pitanju puno napravili našim nastupima, ponašanjem i izjavama pa je slika o Dinamu sada ipak drukčija. To što nas prate i navijači drugih klubova ispunjava nas velikim zadovoljstvom i ponosom, lijepo je kada cijene naše rezultate i to što postižemo. Na kraju krajeva, svi želimo boljitak hrvatskog nogometa.

Hoće li Hrvatska uskoro na Rujevici izboriti EURO?

– Hoće. Uvjeren sam u to.

Riječani vjerojatno žale što vaš dobar odnos s Damirom Miškovićem nije konkretiziran trenerskom inauguracijom na Rujevici. Je li ikad postajala ta opcija?

– Ne. Bez obzira što smo Damir Mišković i ja uvijek imali dobar odnos, a imamo ga i dan danas. Poslovni i prijateljski. Puno smo puta razgovarali i o Speziji i o Rijeci, općenito o nogometu, ali nikad se nismo dotaknuli te teme. Čak ni onda kad sam prestao biti trener Spezije, ali mora se priznati da je Rijeka tada imala vrhunskog trenera u Matjažu Keku pa Mišković i nije imao neku potrebu posezati za mnom.