NENAD BJELICA NAJISKRENIJE: ‘Ne tucite po Bočkaju, prema Osijeku se ponio kao vrhunski džentlmen’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Još uvijek traje zanimljiva priča oko transfera Bočkaja iz Osijeka u Dinamo. Transfer je tim čudniji jer Osijek koji se također bori za naslov hrvatskog prvaka prodao je igrača svom direktnom, najvećem konkurentu. Nogometaši Osijeka krenuli su u ponedjeljak s s pripremama za proljetni dio sezone. Trener Nenad Bjelica nije bježao od novinara koje su zanimale informacije zašto se Bjelica odlučio na taj potez.

Podsjetimo, sam trener Osijeka Nenad Bjelica veli da je inzistirao i dopustio taj transfer:

„Neke stvari se moraju znati. Moram reći da u zadnjih godinu i pol dana nismo imali niti jedan upit za Bočkaja. Poziv je došao od strane njegovog agenta 23. prosinca poslijepodne i za dva do tri sata smo se sve dogovorili. Došla je ponuda koja je zadovoljila obje strane, Petar Bočkaj se odrekao 30 posto od transfera na svotu koja mu je po pravu pripadala. Potom, menadžer se odrekao svojih deset posto, a sve je dogovoreno otišlo u klupsku blagajnu. Nezgodno je bilo što se to dogodilo na Badnjak, no vrijednost Badnjaka treba biti nešto puno više ljudima nego odlazak igrača Bočkaja u Dinamo. Vidio sam kod njega želju za odlaskom, mislim da je on dostigao svoj limit i da u Osijeku ne bi bio u stanju davati više od ovoga što je davao i mislim da je bio, s obzirom na ulazak u zadnju godinu ugovora, mislim da je bio perfektan trenutak da ga se proda da ga se unovči i to smo napravili”, rekao je Nenad Bjelica.

O momčadi je još Bjelica rekao:

„Teško je pojačati ovu momčad koja je već jako dobra, ne želim dovoditi bilo što jer su ovi momci pokazali kvalitetu u posljednjih godinu i pol dana jer se na vrhunskoj razini nose s najboljim hrvatskim klubovima. Prvo moram poštovati i imati zadovoljne igrače. Navijači očekuju pojačanja, i mi sami se želimo pojačati, ali jedno su mogućnosti, drugo želje, treće realnost… Bili smo zainteresirani za Lovrića, poslali smo ponudu i njemu i njegovom klubu. To što smo mi mogli platiti nije bio iznos koji je Gorica prihvatila, postavili su uvjete koje mi ne možemo prihvatiti i izašli smo iz toga posla. Bilo je puno špekulacija pa da pojasnim, jedini igrač Dinama za kojega smo pitali bio je Špikić za kojeg smo poslali ponudu, međutim nisu htjeli pregovarati o njemu”, riječi su Nenada Bjelice