NEMOGUĆE JE OVO ŠTO JE DINAMO NAPRAVIO: Pa ovo je svjetski raritet, ali postoji jedna ozbiljna opasnost…

Ne sjećamo se u nogometnoj povijesti da je ijedna momčad ili reprezentacija imala dva centralna stopera istog prezimena, a da nisu bili braća. Po tome Dinamo je u ovome trenutku svjetski raritet. Dakako, bilo je u momčadima i nacionalnim momčadima igrača istih prezimena, poput braće, čak i blizanaca, poput Vujovića, van der Kherkhofa, Koemana, Cvetkvića, Santosa i nebrojenih ostalih…

Ali, dva igrača s istim prezimenima, na mjestima stopera, jedan lijevi a drugi desni. A da nisu ni braća, ni bratići, ni rođaci? To sad ima samo Dinamo. Nakon što se Josip Šutalo već dugotrajni Dinamov igrač već dokazao u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, a sada uistinu i kod Zlatka Dalića u reprezentaciji Dinamo se odlučio na kupnju njegovog prezimenjaka.

Koji je gle čuda, isto iz mjesta „gdje Neretva hladna teče”, iz Metkovića. Da, Dinamo je angažirao Boška Šutala iz Atalante, i to za velike novce, neki spominju tri, a neki četiri milijuna eura. Takvu odštetu, golemu za naše prilike, zaista može isplatiti samo Dinamo.





Nemoguća priča

U Dinamu su zasad dva Šutala, Josip i novo pojačanje Boško Šutalo. I obojica su na nogometnom tržištu jako vrijedna.

Evo nam primjera, Dinamov starosjedioc Josip Šutalo (koji je uzgred rečeno svojevremeno bio ponuđen Hajduku i bio odbijen) danas vrijedi toliko da ga Dinamo ne pušta niti za deset milijuna eura. Dinamo za njega traži – pet milijuna eura više.

Nesumnjivo, sjajne igre u reprezentaciji, napose protiv Danske i svjetskih prvaka Francuza gdje je djelovao kao stoper s deset godina iskustva igranja u vrhunskom nogometu podigle su mu cijenu u nebo.

A na Boška Šutala kojeg je Dinamo uzeo u Atalantu Dinamo također misli zaraditi. Zgodno osmišljeno, prodaš jednog Šutala, a drugi ulazi na njegovo mjesto. I na njemu, ako se dokaže – opet zaradiš.

Opet, možda bi bilo dobro da jedno vrijeme da dvojica Šutala odigraju i sezonicu zajedno. Pa da ih Dinamo, zamislimo samo to, proda u paketu. Za dvadesetak, tridesetak milijuna eura. Eh, to bi bio tek svjetski raritet. Bilo bi to nešto urnebesno i nezapamćeno. I nije da nije nemoguće.

Uostalom, nije Dinamo nerazumno s novim Šutalom, Boškom, potpisao čak petogodišnji ugovor. Sve kako bi mogao bolje licirati s cijenom ako za njega dođe ponuda. Kako vele naši susjedi „para se lijepi na paru”, upravo tako izgleda ova priča sa Šutalima.









Da sve bude zanimljivije i taj novi Šutalo bio je također pod nosom Hajduku, osim u matičnoj Neretvi igrao je i u Splitu u mlađim uzrastima, a dvije godine je boravio i u Osijeku, sve do 2020. godine. Dokazao se kao igrač Atalante u Veroni i eto ti sjajne priče.

Imati dva igrača u svojoj momčadi istog prezimena, na istoj poziciji, doslovce isto visoki, (skoro 190 cm) može izazvati i zabunu kod menedžera i potencijalnih kupaca. Toliko je sličnosti kod njih, obojica su iz istog grada, obojica su bili nevidljivi Hajdukovom radaru, obojica strelovito napreduju, rođeni su 2000. godine u razmaku od mjesec dana. A, zamislite, nisu u rodu.

Možda bi ih najbolje bilo prodati u kompletu. Ne bi kupac zažalio, vjerujemo!

Samo da se netko malo ne prevari pa da kupi krivog Šutala, Boška umjesto Josipa ili obratno…









No, ako ćemo gledati širu, kompletnu budućnost hrvatskog nogometa, i ako smo već dobili jednog sjajnog Šutala u reprezentaciji (Josipa), što ne bi i Boško danas-sutra osvanuo u reprezentaciji. Pa bi i naša reprezentacija bila po tome jedinstvena u svijetu.