NEMILOSRDNI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ! Postali suigrači, a on ispalio: ‘Sjećaš se kad sam ti dao gol, zar ne?’

Anegdote iz karijere jednog od najekscentričnijih, ali i najboljih napadača svih vremena Zlatana Ibrahimovića, već su postale klasici, a jenog takvo susreta s Ibrom prisjetio se i golman BiH reprezentacije Asmir Begović.

Begović i Zlatan postali su suigrači kada je Asmir došao u Milan na posudbu 2020. godine i već pri prvom njihovom susretu Ibrahimović je pokazao svoj karakter i da ništa ne zaboravlja.

Asmir se prisjetio njihovog susreta nakon njegovog potpisa za Milan, u podcastu Bena Foster, a sve se zbilo kada je prvi dan došao u kamp Milana na doručak.

Sjećaš se

“Potpisao sam za Milan. Stigao sam u devet ujutro na doručak i tko ulazi? Zlatan! Pošto pričamo na bosanskom kažem mu: “Hej, brate”, i tako te stvari, a on sjedne pored mene”, priča Begović i nastavlja:

“Prvo što mi je rekao: ‘Sjećaš se kad sam ti dao gol, zar ne?’ A to je bila neka pripremna utakmica kada sam igrao za Chelsea”, prisjetio se Begović, susreta s Ibrom, kojeg je opisao:

“On ne odmara, nema pauze, samo trenira. Tada kada smo igrali zajedno bilo mu je 38 ili 39 godina… Samo probajte upropastiti lak pas, on će vas odmah ‘ubiti’. Svaki dan se tako ponaša, toliko je intenzivan, ali tako je i uništio svoje tijelo na kraju”, ispričao je Asmir Begović.

Zlatan Ibrahimović se neće povući iz nogometa, kada mu istekne ugovor s Milanom, već je izjavio kako mora pronaći pravi ravnotežu.

