NEMA ZIME ZA VELIKOG HRVATA: Vjeruje da može dati još puno!

Autor: Hina/Ivor Krapac

Nakon što je započeo novu epizodu u klupskoj karijeri prijelazom iz Barcelone u Joventut, bivši hrvatski reprezentativni centar Ante Tomić okrenuo je novu stranicu na svojem košarkaškom putu. I dalje je u Španjolskoj gdje se već udomaćio s obzirom na to da je ranije igrao i za Real Madrid, a nada se da će mu nova postaja donijeti nove uspjehe.

Iako je već zagazio u 34. godinu i prošao je puno u karijeri, Tomić se još nije zasitio košarke.

‘Zasad nisam bio ozlijeđen niti sam imao ikakvih problema na terenu ili izvan njega. Imao sam tek manju smetnu s meniskusom lijevog koljena no ništa bitno. Kada živiš obiteljski kao ja, više paziš na svoje tijelo nego kada si mlađi. Igrat ću dok god budem imao želju. Ne znam je li mi ovo posljednji ugovor, no mislim da nije’, rekao je Tomić u razgovoru za portal Gigantes del Basket.

Bivši hrvatski reprezentativac s Joventutom, prvoligašem iz katalonskog gradića Badalone, ima ugovor na dvije godine uz mogućnost produženja za dodatnu sezonu. Joventut trenutno zauzima šesto mjesto među 19 klubova u prvenstvu Španjolske.

‘Složena je dobra ekipa u kojoj nastojim pronaći svoje mjesto. Cilj kluba je rasti, a ja sam ovdje da mu pomognem u tome. Iskusan sam pa mladim igračima mogu pomoći savjetima, ako ih trebaju. Nisam trener no želim mladima pomoći da napreduju. Svi znaju što kao igrač mogu pružiti’, izjavio je Tomić.

‘Na društvenim mrežama su me pitali zašto sam prešao iz Barce u Joventut. Sretan sam u Badaloni (predgrađu Barcelone). Tijekom pandemije i zatvaranja imao sam vremena za promišljanje i vrednovanje onoga što imam u Barceloni pa sam u takvoj neizvjesnosnoj situaciji, kada se ne zna što će se dogoditi, odlučio s obitelji da je ovo najbolja opcija. Situacija s koronavirusom bila je presudna’, dodao je.

Ugovor s Barcelonom, kojoj je bio kapetan, bio mu je istekao 30. lipnja te nije razgovarao s novim trenerom Šarunasom Jasikevičiusom koji je tada doveden na klupu.

‘Nisam razgovarao s njime. Klub nije htio da nastavim igrati ondje. Jako je jednostavno. Razgovarao sam s (direktorom) Nachom Rodríguezom i to je bilo to. Istekao mi je ugovor, nisu računali sa mnom, pa sam trebao okrenuti stranicu’, napomenuo je.

Otišao je nakon osam godina provedenih u Brarceloni, a upitan žali li što nije osvojio Euroligu, rekao je: ‘Pomalo da. No to su bile sjajne sezone na osobnoj i profesionalnoj razini. Zadovoljan sam i ponosan onime što sam ostvario. Nakon osam godina osjećaš se pomalo…ne tužan, ali nešto slično. To je logično, ljudi smo. No sada moram gledati prema budućnosti’.

Tomić je zatim imao ponudu kluba iz Eurolige no nije ju prihvatio.

‘Da, nije bila dovoljno atraktivna da bih ostavio sve ovdje i otišao. Suprotno onome što se misli, i unatoč brojnim godinama provedenima u Euroligi, još uvijek imam puno stvari za pokazati. Želim održati ovakvu igračku razinu, pokazati da se mogu natjecati na najvišem nivou. Joventut je upravo prilika za to. Cilj nam je izboriti doigravanje za prvaka, izboriti nastup u kupu, te otići što dalje u Eurokupu’, objasnio je.