NEMA VREMENA ZA KUKANJE: Otpao Cindrić, ali Angolu se premostiti mora! Evo gdje možete gledati drugi nastup Kauboja

Sinoćnja šokantna i ružna vijest iz tabora naše reprezntacije, kako je iz daljnjeg natjecanja sa SP otpao Luka Cindrić potpuno je i zasigurno dodatno promjenila raspoloženje u našoj repreznetaciji pred današnji drugi susret u skupini C koji nas od 18 sati očekuje u Aleksandriji.

Izostanak Cindrića uz remi i lošu predstavu koju smo odigrali protiv Japana u petak remeti daljnje pripreme ali fokus se polako mora uz sve probleme polako prebacit u daljnje utakmice jer situacija s Cindrićem se više ne može vratiti a turnir je jako dug.

Pred Kaubojima je nominalno najlakši od tri protivnika u prvoj fazi turnira-Angola. Dvojbi oko pobjednika ne bi smjelo biti ali utakmica s Japanom nam je dovoljna opomena i upozorenje.

Ako se malo vratimo u prošlost i pogledamo učinak naših rukometaša protiv reprezentacija s afričkog kontinenta onda tu razliku za brigu za brigu nema. Ukupno je 12 puta naša reprezentacija izlazila na teren protiv sastava iz Afrike i upisala svih 12 pobjeda. Neke su od njih su povijesne, kao recimo one na Islandu 1995. godine kad smo Tunis dobili nakon drame sedmeraca u osmini finala, pa u četvrtfinalu s turnira ispratili Egipat s rekordnih plus 16 otišli do prve medalje u povijesti.

Najviše puta igrali smo s Egiptom, zatim Marokom, pa Alžirom.









Svi susreti afričkim reprezntacijama u povijesti:

1995.:

Hrvatska – Maroko 33:21

Hrvatska – Tunis 29:28 (7m) 1/8 finala

Hrvatska – Egipat 30:16 ¼ finale

1997.: Hrvatska – Maroko 26:17









1999.: Hrvatska – Nigerija 27:25

2001.: –

2003.: Hrvatska – Egipat 29:23

2005.: –









2007.: Hrvatska – Maroko 35:32

2009.: –

2011.: Hrvatska – Alžir 26:15

2013.: Hrvatska – Alžir 31:20

Hrvatska – Egipat 24:20

2015.: Hrvatska – Tunis 28:25

2017.: Hrvatska – Egipat 21:19 1/8 finala

2019.: –

Angola je peti put na svjetskim prvenstvima, od toga treći put za redom, i do sada je u 25 susreta uspjela ostvariti pet pobjeda.

Najveća i najznačajnija njihova pobjeda dogodila se na pro.šlom Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj kad su u prvom susretu skupine šokirali. Katar pobjedom 24:23.

Muški rukomet Angole živi pomalo u sjeni ženskog, koji je vrlo dobar o čemu svjedoče dva četvrtfinala svjetskih prvenstava, odnosno četvrtzavršnica Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. godine.

Angolu krasi izuzetna brzina i snaga. Taktički su još uvijek daleko od ozbiljnih europskih selekcija. Vole atrakciju, jako su zaigrani, a najsretniji ako im uspije nekakav cepelin. Sve bolji su u igri brzog centra. Nisu nimalo nježni, i naši moraju biti jako oprezni, jer rizik ozljede jako je velik. Od igrača posebno treba pripaziti na desnog vanjskog Adelinha Pestana koji ej Kataru zabio 6 golova, Nije loše ni desno krilo Otinel Pascoal koji je postigao pet pogodaka.

Vratari su im bili vrlo dobri, s ukupno 14 obrana protiv Katara. Sve u svemu, ne uzme li ih Hrvatska ozbiljno od početka potrošiti će mnogo snage i živaca da ih dobije, a popraviti dojam iz prvog susreta definitivno mora. I osvojiti bodove.

Utakmicu s Angolom najavili su desni vanjski Ivan Marinović, i naš najbolji igrač protiv Japana, kružni napadač Marino Marić.

Marino Marić, reprezentativac Hrvatske:

“Prva je utakmica i kad gledamo generaln,o ništa nije izgubljeno, ali jednostavno poljuljalo nas je. Upali smo sad u laganu oluju, i trebamo se malo smiriti, izaći iz oluje i vratiti se na mirno more. Radili smo malo analizu, tu su nam pomogli i Kina Kaleb i stručni dio tima, jer su oni gledali cijelu utakmicu. Već smo vidjeli neke opasnosti, pripremit ćemo se. Naravno, poslije ovakve utakmice s Japanom, i Angola je opasan protivnik psihološki, ali na nama je da se pripremimo i da budemo ono što smo bili prošle godine, što smo uvijek. Naravno, ako krenu opet neke greške i nesigurnost, bit će teško. Angolu i Katar moramo pobijediti.“

Ivan Marinović, desni vanjski Hrvatske reprezntacije:

“Radio sam svaki dan za ovaj trenutak koji sam imao jučer, bio je prelijep osjećaj, iako sam bio malo nervozan, a mogao je biti malo ljepši osjećaj da smo dobili utakmicu. Kad god igram, dat ću sve od sebe. Imamo još dvije utakmice u skupini, Angolu i Katar. Znamo da ne smijemo nikoga podcijeniti, nismo ni Japan, ali su oni odigrali jako dobru utamkicu protiv nas. Protiv Angole, trebamo se dobro spremiti, trebamo početi kako treba, biti agresivniji u napadu, pomoći našim golmanima, biti rastrčani i skupiti glave. Čuo sam da su se dobro držali protiv katara, ali da je onda Šarić dobro branio i da je Katar stisnuo. Sad je pukao led, prošla je ta prva utakmica na Prvenstvu i mislim da ćemo biti opušteniji, prava klapa i da će se to vidjeti na terenu!“

Utakmica se igra od 18 sati uz prijenog na RTL-u a prije toga kreće i studijska emisija prije utakmice.

A sva događanja iz Egipta uživo ćete moći pratiti na portalu Dnevno.hr.