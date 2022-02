NEMA SAMO DINAMO PROBLEM S NJIMA: Toliko su neugodni da to Hrvatima nikako ne odgovara

Autor: Andrija Kačić Karlin

Toliko puta smo čuli činjenicu da je Dinamo u srazovima sa španjolskim momčadima najčešće gubitnik. Zašto je igra španjolskih postava toliko neugodna po Dinama pokušali smo otkriti u blic anketi s dva sugovornika. S dva trenera, od kojih je jedan bio i vrhunski, ali baš vrhunski nogometaš. Prvi je Mladen Frančić, drugi je Stjepan Deverić.

Poigrajmo se, eto, malo statistikom. Dinamo je ukupno protiv španjolskih momčadi u svojoj europskoj povijesti odigrao čak 16 utakmica. Ima samo jednu pobjedu, samo dva neodlučena ishoda i čak 13 poraza. Gol razlika je zastrašujuće neugodna – 10-36.

Sjećate li se koja je to bila jedina pobjeda? Ona protiv Villarreala (2-0) 2010. godine. Sjetiti ćete se, tada je Sammir odigrao najbolju utakmicu za Dinamo. No, u uzvratnoj utakmici u skupini Europske lige Villarreal je pobijedio na svom terenu 3-0.

Igraju kao nitko u Europi

K tome, Dinamo i Sevilla igrali su ne tako davno u skupini Lige prvaka, Sevilla je na domaćem terenu pobijedila 4-0 a u Zagrebu su iznova slavili Andalužani, s 1-0.

„Nema samo Dinamo problem sa Španjolcima”, reći će nam Štef Deverić. „I naša reprezentacija teško igra protiv španjolske ili portugalske reprezentacije. Jednostavno, tom našem razigranom nogometnom mentalitetu ne odgovara taj stil igre koje predvode Španjolci, velim i Portugalci. Kolikogod bili žestoki i jedni i drugi u igri su strašno disciplinirani, igraju brzo, po zemlji, na prvu. S puno otkrivanja i trčanja. Zapravo, igraju kao nitko u Europi. I očito našim igračima to ne odgovara”.

Deverić nastavlja:

„Ja isto mislim da Dinamo sada u srazu sa Sevillom nije bez šansi. Već je znao raditi senzacije kao protiv Atalante ili Tottenhama. Kada imate igrača kao što je Oršić to vam nudi ipak neku šansu. Ali, ta Sevilla je pravi simbol tipične igre španjolskog nogometa. I dugo godina je u europskom vrhu. Sjajno mijenja igrače, proda pa kupi opet nešto dobro. I tako godinama, a specijalizirala se za Europsku ligu. Naš Dinamo je isto zadnjih godina napredovao, neki su rezultati bili i senzacionalni. U ovim dvobojima presudno će biti u kakvom će raspoloženju biti Dinamova obrana. A kada to kažem mislim na sve igrače, prava obrana počinje od špice napada. Mislim da Dinamo može zabiti Sevilli, samo mora dati puno, puno truda da ga ne primi, ili ih primi što manje. Obrana protiv Seville je tajna uspjeha, to je moj stav”, veli nam legendarni Deverić.









Mladen Frančić bio je još decidiraniji:

„Da se razumijemo, španjolski klupski nogomet za nekoliko razina bolji je, jači od hrvatskog. To govori sve. Svaka druga priča je pretapanje vode iz šupljeg u prazno. Sada imamo Dinamo koji može biti konkurent jednom Španjolcu. To znači da je Dinamo napredovao. Nije ovo Dinamo otprije četiri godine, čvrstog sam uvjerenja da je sad bolji, zreliji i iskusniji. Kako je španjolsko prvenstvo zahtjevno i naporno tako mislim da bi se i Sevilla kao apsolutni favorit mogla malo i opustiti, više radi odmora nego radi nečeg drugog. A Dinamo nije naivna momčad. Sjetite se i pobjede Dinama u Londonu protiv West Hama. Nitko je nije očekivao a dogodila se. Osobno mislim da je španjolsko prvenstvo i dalje najjače u Europi, tu u svakom klubu imate nekoliko izvrsnih tehničara. U Španjolskoj s eigra najbolji tehnički nogomet, tu ima najmanje krivih dodavanja, a mnogi krivo mislte da su španjolski nogmet samo Real, Barcelona i eventualno madridski Atletico. Ne, ni slčajno. Cijela prva polovica španjolske ljestvice su momčadi koje su prvorazredne, superkvalitetne, moćne da se obračunaju sa svakim klubom u Europi. Pa, s njima imaju problem i najmoćniji Rdeal i Barcelona”.

I vi kažete da Dinamo može?

„Da, potrebna je usredotočenost i zanos. Velim, uvijek igra 11 ljudi protiv 11 ljudi. Sevilla je momčad kojoj nij ebitno jel igra na domaćem ili gostujućem terenu. Ona uvijek igra isto. I svi to znaju a opet imaju problema. To znači da ima sjajne igrače. Samo detalj, da Dinamo ima Majera, šanse našeg prvaka bile bi uistinu egzaktne. I ovako postoje no…