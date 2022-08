NEMA PUNO HEROJA HRVATSKE KOJE OVAKO VOLE I U SRBIJI: Svi su oduševljeni ovim Hrvatom, iako se nemoguće napatio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bilo je i onih koji su mislili da je s njegovim igranjem profesionalnog tenisa gotovo. Iako su ga ozljede toliko nalupale u sportskom životu on, Borna Ćorić, toliko je očvrsnuo tijekom oporavaka, da se vratio u svijet vrhunskog tenisa na istinski senzacionalan način. A sport, sportska publika, javnost, voli i obožava senzacije. A njegov trijumf na turniru u Cincinnatiju uistinu jest senzacionalan.

Podsjetimo, hrvatski tenisač je u nedjelju ispisao dio teniske povijesti svladavši u finalu ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju Grka Tsitsipasa sa 7-6 (0), 6-2 i tako, kao 152. na ATP ljestvici postao najniže rangirani igrač koji je osvojio Masters 1000 trofej.

U svojoj profesionalnoj karijeri Ćorić sada ima naslove s ATP razine 250 (Marrakech), ATP 500 (Halle), ATP 1000 (Cincinnati), a 2018. godine je bio član hrvatske reprezentacije koja je osvojila Davis Cup.





Veliki heroj

I kao takav, senzacionalan, potvrđuje životnost i snagu sporta, a još više i odlučnost, volju, nadarenost i vrijednost mladog hrvatskog tenisača. Borna Ćorić priča je mjeseca, ako ne i godine. Zašto to ne priznati, prema tome i napisati.

Za tenisača nema gore nego kada vam se ozlijedi rame. Upravo to se i dogodilo Ćoriću. Prije malo više od godinu dana podvrgnuo se operaciji u New Yorku. Nije bilo niti lako niti bezopasno. Sjećamo se njegovih riječi i tona koji je čak bio i malodušan…

„Na tome sam zahvalan kirurgu koji me je operirao. Naime, na njegov prijedlog nisam se podvrgnuo klasičnoj operaciji već artroskopiji nakon koje je oporavak mnogo brži”, pričao je koji se dao u ruke konziliju njujorškog sportskog medicinskog insituta, a operaciju je predvodio kirurg David Altchek. Zahvat kojem je podvrgnut 24-godišnji Zagrepčanin minimalno je invazivan. Doduše, izvodi se pod općom anestezijom, no nema rezanja pa boravak u bolnici nije dulji od par dana.

No, prije operacije u njegovoj glavi događala se prava drama. Prve dijagnoze su bile vrlo obeshrabrujuće i to toliko da je sam Borna odlučio potražiti drugo mišljenje, a bio je spreman i na treće i četvrto. Ipak, uspio je iz druge…

„Imao sam sreću s američkim kirurgom koji je rekao da se sve može riješiti artroskopijom”!

Sjećamo se da je Borna i prije pet godina morao rješiti problem s koljenom kojeg je također operirao artroskopski. I uspio se vratiti. Te teške ozljede urporile su njegovu karijeru prema vrhu svjetskog tenisa ali mu očito nisu oduzele na nadarenosti i upornosti.









Ova ozljeda rame bila je neugodna i bilo je tenisača kojima je nakon iste takve ozljede karijera bila doslovce uništena. U redu, operacija je prošla dobro, oporavak je trajao i trajao. Ali, pogledajte sad malo statistiku;

Prosječna brzina servisa Borne Ćorića prije operacije bila je 183 kilometara na sat. A brzina servisa u Cincinnatiju bila mu je čak 202 kilometara na sat.

Bornin servis igrao je veliku ulogu na putu do trofeja u Americi. U sedam odigranih odigranih susreta, 13 setova i 63 servis gema izgubio je samo njih četiri. Posebno impresivno djelovao je podatak da su Nadal i Auger-Aliassime zajedno imali samo jednu break sansu protiv hrvatskog tenisača.









I sam je ostao zatečen kako je igrao u Cincinnatiju. Kazao je:

„Da mi je netko rekao da ću snimati pobjednički video nakon Cincinnatija, rekao bih mu da je stvarno lud. Ne znam što da vam kažem. Nisam ni ja sam ovo očekivao, niti blizu. U najboljem slučaju sam se nadao da ću proći jedno kolo i odigrati solidan meč protiv Nadala”.

Nevjerojatan put do finala u kojem je izbacio neke od najboljih teniski imena omogućio mu je ogroman skok na ATP ljestvici, a to znači i lakši ždrijeb. Već na US Openu Borna će biti jedan od nositelja:

„Presretan sam naravno jer sam se vratio u TOP 30. Što bi se u nas reklo, sada se lakše diše. Kad si 150. nije baš lagano. Malo mi je sad lakši put, odmorit ću se par dana i onda se spremam za US Open. Veliko hvala svima još jednom”.

Borna je naš ponos. Ali ono što jest zanimljivo da ga baš voli i poštuje sportski svijet u Srbiji. Neki ga čak i nazivaju „malim Đokovićem”, a neki idu i dalje pa duhovito pišu da je on „Đoković za siromašne”.

A spojnica s Đokovićem ima još mnogo…

Ćorić je rangiran kao 152. tenisač svijeta zbog ozljede s kojom se mučio zadnjih godinu i pol pobijedio Nadala. Ovom pobjedom Borna se izdvojio s Novakom Đokovićem, i trenutno oni čine dvojac, jedina su dva aktivna igrača na ATP Touru koji imaju pozitivan međusobni omjer protiv Rafaela Nadala.

A da ga „komšije vole” sjećamo se i po još jednom detalju…

Primjerice, uoči jednog turnira u Šangaju, prije nekih tri godine Ćorić je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj se rukuje sa srpskim tenisačem Filipom Krajinovićem, uz zajedničku poruku „To je prijateljstvo”.

U pozadini obavljene fotografije kineski navijači su držali spojene zastave Srbije i Hrvatske. Srpske medije to je razgalilo, oduševilo.