NEMA MJESTA ZA PANIKU: Evo što nam garantira nastup, ali Hrvatska može na Euro i bez da se kvalificira

Iako je jučerašnja utakmica protiv Azerbajdžana kiks za Hrvatsku, ništa nije izgubljeno. Naravno da bi bilo puno bolja i komotnija situacija da smo uzeli sva tri boda, ali što je tu je. Dobra vijest je što Hrvatska i dalje ovisi sama o sebi. Na ruku nam je išao i poraz Mađarske 2:1 protiv Slovačke u Budimpešti. Hrvatska je trenutno na vrhu skupine E sa 10 bodova, dok Mađarska i Slovačka imaju 9, dok Wales također prijeti sa 6 bodova.

Slovakia defeat Hungary 2-1 to leave it all to play for in Wales’ Euro 2020 qualifying group pic.twitter.com/HhJwBRuga3

— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) September 9, 2019