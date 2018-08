NEMA GLUPIH PITANJA: Bjelica hladan i oštar uzvratio kazahstanskim novinarima na zločesta pitanja

Dinamov strateg istakao je kako se deset godina pripremao da preuzme Dinamo

Zanimljivo je bilo u Dinamovim prostorijama za vrijeme dok je govorio trener Dinama Nenad Bjelica. Jedan kazahstanski novinar upitao je Bjelicu ima li kao rođeni Osječanin dovoljno autoriteta u svlačionici Dinama.

“Dok trener ima rezultata, onda je sve pozitivno, kada ih nema onda bude i negativnih stvari. Neovisno o tome gdje ste rođeni ili za koji ste klub igrali. Jako sam ponosan što sam trener Dinama, pripremao sam se 376 utakmica za klupu Dinama. Ne tri ili 37, već 376 utakmica. Gotovo deset godina, imam određeno iskustvo, radim već u četvrtoj zemlji, tako da mislim da to neće biti problem što sam iz Osijeka. Jako se dobro osjećam u Zagrebu, ljudi su me u klubu i izvan njega lijepo primili, drago mi je što su mi dali tako veliku odgovornost. A nadam se da ću im to vratiti svojim radom.”

Isti novinar je Bjelicu upitao je li dovoljno kvalitetan trener za Ligu prvaka.

“U Ligi prvaka sam već bio trener, i sa slabijom momčadi nego što je Dinamo, a protiv velikih suparnika odigrao neke velike utakmice. Između ostalih i jedan Luciano Spalletti za kojeg vjerojatno znate, me sa Zenitom u dvije utakmice nije pobijedio. Imam dovoljno znanja da vodim ove dečke, to je najljepše što mi se moglo dogoditi.”