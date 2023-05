NEMA FINALA LIGE PRVAKA BEZ HRVATA! Nevjerojatan niz se nastavlja, neki su već uvjereni gdje odlazi trofej!

Da parafraziramo ‘Nazovi M. radi umorstva’, mi možemo reći ‘nazovi Hrvata za finale Lige prvaka’, jer plasmanom Intera na finalnu utakmicu protiv Manchester Cityja, Hrvatska ima ponovno predstavnika na finalu tog elitnog natjecanja i to 12-tu godinu za redom.

Zadnje finale, na kojem nije bilo predstavnika hrvatske škole nogometa je ono između Barcelone i Manchester Uniteda, još tamo davne 2011. godine.

Nakon toga na svakom finalu Hrvatska ima barem jednog predstavnika, a od finala 2012. godine, između Bayerna, za kojeg su nastupali Ivica Olić i Danijel Pranjić, i Chelseaja, koje je dobio klub iz Londona, barem je jedan Hrvat podignuo trofej Lige prvaka.

Friendly reminder that for 11 years in row,every UCL winning team had Croatian player.

Is this Marcelo Brozovic’s turn to win it? pic.twitter.com/upmEbb9e8k

