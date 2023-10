Neki zazivaju povratak Mamića trgovca: Dinamo je pao na svim razinama, a ovo je zabrinjavajuće

Autor: Andrija Kačić Karlin

U ovim nemirnim vremenima po Dinamo, organizacijskim, rezultatskim, upravljačkim, mnogi se sa sjetom sjete Zdravka Mamića. Bez obzira što je pravomoćno osuđen, potom i pobjegao od izdržavanja kazne u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Jednostavno, nakon slabijih rezultata s okliještenom momčadi mnogi ga zazivaju, barem u mašti.

Taj novi Dinamo, očišćen od utjecaja Zdravka Mamića zaista nije odradio pristojan prijelazni rok. I dok su izlazni transferi još bili i nešto vrijedni i zanimljivi, ulazni su potpuno podbacili. Pa se oni skloni bivšoj sivoj eminenciji kluba pitaju, bi li se to dogodilo Mamiću.





Pravo rečeno, događale su se Mamiću i gore stvari, pa i lošiji prijelazni rokovi. Ali, to je bilo davno. Imao je Mamić i užasnih europskih sezona, čak i promapaja, pa momčad je na Maksimiru primala sedam komada od Lyona. No, s vremenom je Zdravko Mamić nešto naučio, a u poslu upravljanja klubom i baratenjam transfera iskusno je najveći adut. Pa, kad je krenulo, išlo je do bogatstva…

Nije bilo iskustva

Današnjem Dinamu u trgovanju s igračima opako je nedostajalo iskustvo. Tiče se to i Darija Šimića, ta i cjelokupne uprave.

A Mamić je radio taj posao unosno, dugotrajno, a što je radio s novcima procijenio je sud. Točno ili netočno? Nije na nama da sudimo. Kolikogod Zdravko Mamić bio mudar, prepreden, bahat i samoživ ne može mu se osporiti da je u klubu bio stalno, upućen do u najsitnijeg detalja baš u sve, pritom se razvio u trgovca koji spretno zaobilazi pravila, zakone i ustaljene norme ponašanja. Ali, iz godine u godinu stvarao je sve bolju momčad, zarađivao i za klub, očito i za sebe, jer od tuda i toliki sudski procesi.

I zadnjih Mamićevih godina to se činilo planski. Veliki transfer, odlazak jednog od boljih igrača nadomjestio bi se odmah hitnom kupnjom sličnog igrača. Momčad nije smjela trpjeti odlaske koji su nosili velik novac u blagajnu na način da taj posao odjednom bude prekinut. Nikad se nije prodalo odjednom sve što vrijedi.

Sada je očito da je osvježena uprava odigrala igru malo isuviše na rizik. Neiskustvo rađa neznanje. Nova uprava prodala je sve dragocjeno, a ono što je nabavila je bilo skoro pa bezvrijedno. Naravno da je momčad izgubila barem pedesetak posto na kvaliteti, moći i ustrajnosti.

Opet, nije se sumnjalo da će se klub dokopati barem Europske lige pa će se onda na brzinu dovesti neki bolji, skuplji igrač, i pokrpati rupe da bi se u tom natjecanju bilo konkurentno. Zalud je bio sav posao, Dinamo je okončao u Konferencijskoj ligi gdje prima pljuske i na Kosovu. Da, onaj nedavnin Dinamo je postao europski prepoznatljiv.

Ne tako davno bilo je legendarnih utakmica i pobjeda i u Europskog ligi i Ligi prvaka. A danas pod antologijske poraze spadaju ovi protiv grčkog AEK-a i praške Sparte, a da o posrtaju protiv Ballkaniju ne govorimo.









Zdravko Mamić je u svojoj eri je znao trgovati, čekati, dizati cijenu. Ne, ne od samog početka. Nešto je tijekom svoje karijere u Dinamu učio i naučio. Nije se rodio sveznajući. No, momčad je ipak jačala. Nikad nije tako naglo oslabila, kao sada.

Jasno je i otkuda toliko kritika na današnji Dinamo, stoga i sjećanje kod dijela pristalica na Zdravka Mamića. Od jake Dinamove momčadi knjiga je spala na dva igrača.

Na Baturinu i Petkovića. S time da je i Petković odlazak visio gotovo do zadnjeg dana. Stasiti Metkovćanin nije pristao nego na svoje uvjete, dobio je najveću plaću u povijesti kluba. Zašto? Jer su u klubu vidjeli da je momčad silno oslabljena i da će bez Petkovića praktički biti mizerna. Opet, samo Petković uz talentiranog mladog Baturinu nije dovoljan.









Dinamo je pao na svim razinama.