‘NEKI VIČU ŠTOGOD DA NAPRAVIM’ Đoković uzvratio na napade, a svoje navijače zabrinuo

Tek je u ranoj fazi turnira, prošao je tri prepreke u ždrijebu, no ovogodišnji Roland Garros uspio je dovesti Novaka Đokovića u situaciju u kojoj ratuje s navijačima na tribinama pariškog Grand Slam turnira, barem nekima od njih.

Dok je tražio put prema pobjedi nad Španjolcem Alejandrom Davidovichem Fokinom u trećem kolu, Đoković je u ‘tie-breaku’ prvog seta s bujicom psovki reagirao prema tribinama, a bilo je ‘ratovanja’ i kasnije. Nakon osvajanja drugog seta čuo je zvižduke nakon svoje proslave i poslije zatraženog medicinskog ‘time-outa’, a na sve to reagirao je i svojim riječima pred novinarima nakon dolaska do pobjede.

Srpskom teniskom asu nije bilo jasno zbog čega je reakcija bila takva.

“Većina ljudi na tribinama je tu kako bi podržala jednog ili drugog igrača, no neki vole vikati štogod da napraviš”, opisao je Đoković pred novinarima.

“To pokazuje nedostatak poštovanja, takve stvari ne razumijem. No, to je pravo tih ljudi. Kupili su ulaznicu, mogu raditi što žele”, dodao je.

“U 99 posto slučajeva ću ostati miran, ali ponekad će biti moje reakcije jer kad osjetim nedostatak poštovanja, onaj ili ona tko se tako ponaša zaslužuje odgovor”, pojasnio je Đoković zbog čega je u nekoliko situacija tijekom meča protiv Davidovicha Fokine bilo ‘vatre’ između njega i publike.

Ljudima koji su ga izbacili iz takta je odgovorio, a srpski teniski as pričao je i o zatraženoj pomoći fizioterapeuta nakon osvajanja drugog seta u trećem kolu. Tako to često ide. S puno napora na terenu dolazi i bol, kao što je bio slučaj i tijekom više od tri i pol sata dugog dvoboja s Davidovichem Fokinom.

He was close to dropping both the first and the second set, he was booed, he received medical treatment. But, in the end, Novak Djokovic prevails… in straight sets, getting past the always very dangerous Alejandro Davidovich Fokina 7-6(4), 7-6(3), 6-2 to reach the second week. pic.twitter.com/pm4swwiRTF

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) June 2, 2023