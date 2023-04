NEKI SU ZAZIVALI OBNOVU JUGOSLAVIJE NA TAJ NAČIN! Dobro da se nije dogodilo, ginuli bi ljudi opet, sijevali pendreci!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Svako malo, a upravo i redovito, spominje se regionalna nogometna liga u kojoj bi se natjecali klubovi iz bivše države, Jugoslavije. Koja je neslavno i u krvoproliću propala još 1991. godine. Kao da je ovih trideset i nešto godina i nije prošlo, mnogi je i ultimativno zazivaju, nudeći argumente „koristi”, dočim „štetu” zanemaruju.

Pitanje koliko je kompleksno toliko nudi i jednostavan odgovor. Barem iz hrvatskog kuta gledanja. Naša Prva HNL je zaživjela, postala fino, zanimljivo, nepreglomazno natjecanje. Postalo je naše prvenstvo pravo razvojno natjecanje i gle čuda. Većina hrvatskih reprezentativaca koji su na zadnje dvije svjetske smotre osvojili broncu i srebro – ponikli su u našem nogometnom prvenstvu. I kako sada reći da nije kvalitetno.

Jest, vremena su se promijenila, igrači brže odlaze van, nema one administrativne zabrane koja je u Jugoslavija branila nogometašima da do 28. godine odu u inozemstvo. Tu već dobivamo na poantu. Liga bivše Jugoslavije bila je prepuna dobrih igrača i jačih klubova samo zbog te administrativne zabrane. Danas je to u uvjetima tržišne ekonomije i ljudskih sloboda apsolutno nemoguće.





Bolje da je nema

I inače, kao da ne postoje mjerila i iskustva u regionalnim ligama dosad. Igraju je i košarkaši i rukometaši i vaterpolisti. Što se zbilo? Ništa? Kvaliteta se nije popravila, klubovi i dalje grcaju s financijama, a tribine su poluprazne ili polupune, kako vam se više sviđa.

Argumenti koji nam se nude za podržavanje ideje o regionalnoj ligi isprve izgledaju primamljivo. Međutim, zagrebe li se ispod površine cijele ideje lako je sve te navode “za” ogoliti i opovrgnuti.

Ima zornih primjera, košarkaška regionalna liga nije ispunila očekivanja, gleda li se iz perspektive hrvatskih klubova. Niti su se naše perjanice u regionalnoj ligi popravile kvalitetom, niti su financijski napredovali, jer koliko vidimo kuknjava, pa i prijetnje nestankom klubova, bilo to Cibona, zadar ili Split…, dovoljno su rječite. Još prije desetak o godina govorilo se »kako je regionalna liga spas«! Danas? Svi su nam klubovi kvalitativno propali, nesposobni su sami sebe uzdržavati.

No, to nisu jedine loše posljedice dotičnog natjecanja. Ostali hrvatski košarkaški klubovi za koje nema mjesta u regionalnoj ligi na rubu su preživljavanja. Eto, događalo se u našoj košarkaškoj ligi da klub ne otputuje na utakmicu protiv drugog kluba… Jer, nema novaca. Klubovi koji ne nastupaju u regionalnoj ligi praktički su uništeni.

Kako mnogi žive u uvjerenju da se od sedamdesetih ili osamdesetih godina prošlog stoljeća ništa nije promijenilo u ukusima ljudi, tako smatraju da bi osnivanjem regionalne lige u nogometu tribine bile pune, zanimanja sponzora jače, a da bi se kvaliteta nogometaša iz hrvatskih klubova podigla.

U situaciji kada i iz srpskih, slovenskih ili bosanskohercegovačkih klubova svaki malo talentiraniji nogometaš rano odlazi u inozemstvo, kvaliteta svih tih klubova je i te kako problematična, tako da otpada teorija da bi se u jačoj konkurenciji podigla kvaliteta i naših nogometaša.









Prije stoji da bi se igralo protiv ravnih sebi, ili čak još slabijima od sebe. Krucijalno pitanje cijele priče jest – što ćemo s ostalim hrvatskim klubovima koji ne bi igrali regionalnu ligu? Prepustiti ih propasti, nestanku?

Tek što smo na jedvite jade u tridesetak godina naše samostalne lige stvorili nešto jače klubove došli bi u poziciju da ti klubovi netragom nestanu. Kao da ih nikad nije bilo. Sva bi se kvaliteta najprije koncentrirala u predstavnike Hrvatske u regionalnoj ligi. Bilo bi to besramno pljuvanje samom sebi u usta.

Jedno od možda najvažnijih pitanje je odakle će urbane sredine poput Splita, Zagreba, Rijeke i Osijeka, koje teško stvaraju igrače, crpiti supstancu ako će se dekretom zapostaviti pa i uništiti središta koja su rasadnici nogometne mladosti. Zar bi itko više uložio u igralište u zadarskim Stanovima, bi li poduzeće ili grad imalo volju pokrivati svoj nogometni klub koji ne bi ugošćavao Dinamo i Hajduk.









Vrlo je sumnjiva teza o povećanoj gledanosti. Evo opet košarkaškog, rukometnog ili vaterpolskog primjera, na utakmicama regionalnih lige protiv srpskih klubova zna biti tek koja stotina gledatelja. Koliko bi, primjerice, gledatelja u Splitu došlo na utakmicu Hajduka i Čukaričkog?

Uefa je dosad bila izričito protiv regionalnih udruživanja, katkada s istupima nekih svojih autoriteta hini da je promijenila mišljenje. No, ipak se pita zacijelo i nas nešto. Vele da su svojedobno predsjednici saveza bivših država Jugoslavije, time i naš Davor Šuker, dali zeleno svijetlo za regionalnu ligu. Pa, nije predsjednik svemoguć, vidjeli smo. Nešto će se valjda pitati i klubove. I pitalo se, „cipela” je stigla i iz Dinama i iz Hajduka.

Pa je tako neprijeporan zaključak. Ulazak nekih hrvatskih klubova u zamišljenu regionalnu ligu zadao bi konačan udarac našem klupskom nogometu koji je i ovako na klimavim granama.

Današnja vremena nisu nimalo nalik na sedamdesete i osamdesete godine prošlog stoljeća kada je jugoslavenska nogometna liga, s košarkaškom, bila zapravo jedini način zabave dvadesetak milijuna ljudi na tom prostoru. U doba posvemašnje globalizacije, interneta, televizijskih prijenosa svih bitnih utakmica po Europi, slab nogomet koji se igra u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji…, malo koga više može motivirati da dođe na stadion.

Uostalom, zar baciti u vjetar pregršt godina truda na formiranju svoje lige koja je unatoč svim teškoćama, zaživjela i dala nam neke nove vrijednosti!? Čemu toliki trud ako ćemo ga uništiti regionalnom ligom. Prije je stvar u tome, ako već nismo zadovoljni načinom financiranja klubova, malim posjetom, slabom kvalitetom, da mi sami nismo dobro radili.

Sigurnosni aspekt regionalne lige toliko je zabrinjavajuć i opasan da ga ističemo tek na kraju, iako je zacijelo i najbitniji. Hoće li policija i vojska opasavati stadion kada budu u Split ili Zagreb dolazili Zvezda ili Partizan? Najtužnije u cijeloj priči oko regionalne lige jest samo prisjećanje kako smo se i s ranjenima i mrtvima borili da izađemo iz takvih stvari.