Neki su ga pokopali, ali ovaj iznenađujući Dalićev potez samo ga je još više zainatio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bruno Petković, taj blistavi dragulj našeg nogometa, fantastičan talent koji se godinama gubio po talijanskim klubovima, da bi nenadano eksplodirao u dresu Dinama kod Nenada Bjelica, potom se nametnuo i u reprezentativnom dresu, danas nas opet podsjeća na svoje najveće dane.

U međuvremenu se znao i pogubiti, ispasti iz forme, djelovati nezainteresirano, što je navijače znalo izluđivati. Lako je zaključiti zašto. Pa, ljudi su dobro vidjeli što zna i može i onda kada je to kod njega nestalo čuđenju nije bilo kraja.

Petković je jednostavno takav igrač, takva osobnost, on se nogometa igra, on ga pomalo doživljava još uvijek kao dječje nadmetanje, puno radosti, trika i zafrkancije. A znanje, ma nazovimo to njegovo znanje i tehničkom superiornošću, mu nitko ne može osporiti.





Najveći adut Dinama

Danas je on najveći Dinamov adut. I prije negoli je nedavno produžio ugovor i u razgovoru s klubom ponio se “muški”, drugi vele da se ponio bahato. Tražio je za produljenje ugovora najveću plaću u povijesti Dinama, nešto više od milijun i dvije stotine tisuće eura. Većina je bila uvjerena da nova uprava neće pristati na tako veliki izdatak.

Kako je u vrijeme pregovora Dinama i Petkovića klub glibio u domaćem prvenstvu, a bilo je jasno da će bez Petkovića momčad biti duplo slabija, tako u realnosti i nije moglo ispasti drugačije. Dinamo je širom otvorio blagajnu, pristao na Petkovićeve uvjete. Naravno da je postojao strah…

A što ako se Petković opet malo izgubi pa od njega ne bude ništa nekoliko mjeseci? Kao nekih godinu dana prije lanjske svjetske smotre u Kataru. Tada ga je izbornik Zlatko Dalić izostavljao s popisa reprezentativaca. Kako sam Dalić kaže, „bilo je to svjesno„, jer namjera izbornika bila jest da se Petković trgne.

Istovremeno je tadašnji trener Dinama Ante Čačić na sav glas pričao kako će smatrati “svojim osobnim neuspjehom ako Petković ne bude na svjetskoj smotri u Kataru”.

Nije se dugo čekalo na Petkovića. On je unatoč svoj svojoj ciljanoj zafrkanciji na terenu tip igrača koji nosi prevagu. Kada se dokopa dobre forme jednostavno svi oko njega postanu za trećinu bolji igrači. Dobre igre u Dinamu nisu ostavile Dalića u dvojbi, za Petkovića u reprezentaciji je bilo mjesta.

I gle čuda. U četvrtfinalnoj utakmici svjetskog prvenstva Petković je zabio jedan od najbitnijih golova u povijesti hrvatske nacionalne vrste u povijesti, onaj izjednačujući protiv Brazila u sudačkoj nadoknadi. Kasnije su tijekom izvođenja jedanaesteraca Hrvati nadmašili Brazila i s toliko miline imamo memorije na tu utakmicu, Pektovićev gol, Livakovićeve obrane. Čista antologija.









Sjajan nam je bio Petković i na finalnom turniru Lige nacija u dvobojima protiv Španjolske i Nizozemske. Eh, promašen jedanaesterac u raspucavanju u finalu protiv Španjolske može se dogoditi svakome. I uvijek se nekome dogodi, sada je to bio Petković, tko mu to može zamjeriti?

Dobro, nakon povratka u Zagreb pristupio je teškim pregovorima s Dinamom koji su okončani stiskom ruke. Sve je ostalo na Petkovićevom osjećaju odgovornosti, na njegovom poimanju profesionalizma. I ne, nije tu zakazao. Naprotiv…

On je danas prvo ime Dinama, a i jedan od ponajvećih aduta izbornika Dalića. Njegove su izvedbe odlične. Mnogi već zaključuju da bi Dinamo bez Petkovića bio neravnopravan konkurent Hajduku i da će on na kraju prvenstva biti prevaga u korist Zagrepčana.









Pa tako je jasno zašto ga je trener Sergej Jakirević odmarao u lako dobivenoj prvenstvenoj utakmici protiv Rudeša. Želio ga je odmoriti i pripremiti za skorašnji veliki derbi u Splitu protiv Hajduka, skoro, 1. listopada.

Petković je, naš je zaključak na kraju, nakon potpisivanja bogatog i unosnog ugovora s Dinamom pokazao nekoliko vrlina. Najprije je pokazao poštenje i odgovornost prema poslodavcu, momčadi, pa i samom sebi. Sa spoznajom da ako je i najbolje plaćan da mora biti i najbolji on nezaustavljivo krupnim koracima grabi naprijed. I pokazuje i dokazuje navijačima da bi bez njega Dinamo bio kud i kamo slabiji.

Nogomet je danas posao i izrazita kvaliteta se skupo plaća. Upravo je to i okvir priče o Petkoviću i Dinamu. S time, da danas-sutra Dinamo još uvijek na Petkoviću može ne samo vratiti svoj novac, nego i višestruko zaraditi. Pogotovo ako će igrati kako igra u zadnje vrijeme.

Da, Dinamo je napravio dobar posao, nije se cjenkao s Petkovićem i ovoga igrača dobio je raspoloženijeg nego ikada. Dobar posao!