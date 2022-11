NEKI SE PLAŠE NOVOG SLUČAJA ‘KALINIĆ’ MEĐU VATRENIMA: Nestašni Hrvat je čudesan na terenu, ali i ‘tempirana bomba’ nekim svojim potezima…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vidimo, mir je kod „vatrenih”, priča se o idealnom ugođaju. Čeka se start na svjetskoj smotri, u srijedu protiv Maroka (u 11 sati, po srednjoeuropskom vremenu) i sve nas je nekako strah što je sva apsolutno savršeno.

Nema novog „slučaja Kalinić” ili „slučaja Cvitanović”. Pa se mnogi, ne samo mediji, pritom pitaju treba li razdrmati svlačionicu i nabrijati atmosferu?

Poseže se za Dejanom Lovrenom čiji je oštar ton prema novinarima obilježio ponedjeljak u kampu reprezentacije. Nije to nikakva novost, Lovren je odavno takav, njegove rečenice i odgovori s visoka više i nisu iznenađujuće. Kao i njegove učestale objave na društvenim mrežama koje nerijetko sve nas i zbunjuju.





Lovren sve kaže što misli

No, jedno pitanje Lovrenu nije doseglo, a kako se držao pred novinarima očito ga se nitko nije ni usudio postaviti. Naime, oni koji pomno prate reprezentaciju i sami sebe pitaju može li Lovren odigrati ulogu Vedrana Čorluke iz Rusije? No, to ga nitko nije ni pitao…

Tu i leži dijagnoza možebitnog problema. Jasno, svaki igrač zaklinjati će se da će se podrediti kolektivu. No, kod nekih i uz njihovu najbolju volju to ne ide. Jednostavno je, ma čak im je i teško zamjeriti, ego je preveliki. K tome, svakom igraču je nastup na svjetskoj smotri kruna karijere. I teško je prihvatiti spoznaju da nisu u prvome planu.

“Nastavit ću dok sumnjate u mene, koliko me god otpisivali samo ću još jače dalje”!

To je bio odgovor Dejana Lovrena na pitanje novinara hoće li mu svjetska smotra biti zadnja u karijeri i bi li mu pad u drugi plan na ovome turniru ubrzao odluku o odlasku iz reprezentacije.

Mnogi su u tom odgovoru protumačili da se kod Lovrena najavio „Kalinićev sindrom”. No, ako pažljivije iščitamo i pitanje i odgovor nismo dobili neku tempiranu bombu. Od samog odgovora kada ga pročitate jedino je gora gestikulacija samog Lovrena i njegovo držanje pred novinarima. Ali, to nije neka novost, zar ne?

Uvjereni smo da Dejan Lovren dobro pamti lekciju iz Rusije gdje je stradao Kalinić, te da si tako nešto sigurno ne bi dozvolio. Opet, bi li se mogao kontrolirati kao Ćorluka ili dvadesetak godina prije Robert Prosinečki na SP u Francuskoj? Lovren je uvijek bio ambiciozan, karijeru je napravio sjajnu, zacijelo i zbog takvog svog temperamenta.









Sjećanja nam bježe na jedan događaj od prije četiri godine, kada je Hrvatska odmah nakon srebrne Rusije gostovala u Elcheu kod Španjolske i popila šest komada. Naša javnost i navijači su bili šokirani, počele su i kritike i onda se „ukazao” Lovren. Na svoj tipičan način, objavom na društvenim mrežama.

Prenosimo njegovu tadašnju objavu kompletno. Da vidite i tada njegov stav i način komuniciranja. Ništa se nije promijenilo. Ali, pogledajte je li Lovren bio u pravu ili nije. Nama se čini da jest!

Dakle, Lovrenova objava nakon 0-6 protiv Španjolske:









„Težak poraz, boli sigurno, ali stanite malo i razmislite (ako imate uopće mozga) prije nego što krenete pljuvati kao i inače što znate dragi mediji. U ovakvim situacijama ne treba tražiti krivca, zajedno smo pobjeđivali sve do sada, pa ćemo zajedno i gubiti. Ne smijemo potonuti i ne želim da se zaboravi sve ono lijepo sto smo ostvarili na Svjetskom prvenstvu! Mi kakav jesmo narod odmah pljuvačka na najjače, zato i nećemo nikad napredovati s takvim stavom (odnosi se to na medije). Momci glavu gore, sljedeća utakmica je novo dokazivanje, zaboravimo na ovo sto prije, jednostavno j..beno loša večer”.

Ovo što je sada u Kataru Lovren odgovorio novinaru je mlaka voda nasuprot ove poruke.

Sjećanja nam bježe i na svjetsku smotru u Rusiji. Tada je jedan žurnalist pitao Lovrena sljedeće, pazite nakon prolaska protiv Danske nakon jedanaesteraca…

„Je li partija protiv Danske bila samo vaš loš dan”?

Lovren se zapanjio i odbrusio:

„Nemoj se zaje… Baš nas ljutiš s takvim stavom”!

Lovren baš voli biti u glavnoj ulozi prema van, prema navijačima i medijima. Još pamtimo kako je svojom objavom šokirao i mlade suigrače iz reprezentacije. Jednostavno je napisao na društvenim mrežama „kako mladi igrači nemaju poštovanja prema starijim nogometašima u nacionalnoj vrsti”.

Hah, još je Sokrat u staroj Grčkoj davno napisao „kako mladi ne poštuju starije, ne pomažu im, ne ustaju se i čekaju svoju priliku”.

Da, to je Dejan Lovren, što na umu to na drumu. U jedno smo sigurni. Još ćemo se načitati Lovrenovih objava i naslušati izjava. S njime nikad nije dosadno. Jest, nekad pretjera, nekad je posve u pravu. Ali, da će biti „novi Kalinić”? To čisto sumnjamo.