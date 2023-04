‘NEKI NE SHVAĆAJU MOJU ODLUKU, ALI NIJE ME ZA NJIH BRIGA’! Daliću se nameće, a jedna promjena ga iznenadila

Autor: Ivor Krapac

Otkako je u nastavku svoje karijere odabrao igranje za Hrvatsku i čeka prvi poziv Zlatka Dalića, polivalentni dinamovac Robert Ljubičić je s dodatnim motivom u dresu zagrebačkih Plavih, a s obzirom na to da su mu 23 godine, za njega radi vrijeme dok je u potrazi za prvim nastupom za Vatrene.

Ranije je Ljubičić bio kandidat i za igranje za Austriju, no mladić rodom iz Beča ipak je odabrao nastupe za zemlju svojih korijena. Objasnio je i zbog čega, u svojoj priči koju je iznio razgovarajući za austrijsku stranicu poznatog Transfermarkta.

“Nije to bila laka odluka”, rekao je Ljubičić pa krenuo dalje u svoj opis kako je prelomio.





Razgovarao s austrijskim izbornikom

Bio je u kontaktu s Ralfom Rangnickom, njemačkim trenerom na klupi austrijske reprezentacije, no izbor je na koncu ispao drugačiji.

“Razgovori s Rangnickom bili su dobri i otvoreni, ali meni je srce reklo da igram za Hrvatsku, duboko unutra bilo je tako. Radit ću na tome da ostvarim svoj cilj da za Hrvatsku igram na europskom ili svjetskom prvenstvu”, rekao je Ljubičić.

Mladi igrač govorio je i o svojem dolasku u Dinamo proteklog ljeta iz bečkog Rapida, opisujući kakve su bile reakcije.

“Bilo je nekih koji nisu shvatili zbog čega sam tako odlučio, ali nije me za njih bilo briga. Kad imaš hrvatske korijene, ponuda zagrebačkog Dinama je posebna stvar. Meni je to bila velika čast, odlučio sam oslanjajući se na svoje srce”, istaknuo je Ljubičić.

Privikavanje na novu poziciju

Mladi Dinamov igrač i kandidat za Vatrene dotaknuo se i privikavanja koje je na Maksimiru morao proći nakon što ga je Ante Čačić počeo koristiti kao lijevog beka. Ranije je bio naviknut na igranje u sredini terena, trebalo je biti nagovaranja da je promjena pozicije prava stvar s obzirom na to da mu je to došlo kao iznenađenje.

“Bilo je ispočetka neobično igrati na drugačijoj poziciji, to je donijelo promjenu. Na početku nisam shvaćao koliko sprinteva treba imati u utakmici dok si lijevi bek i koliko treba razmišljati o tome gdje se smjestio protivnički igrač, ali i gdje se sam krećeš na terenu. No, sada mi se ta pozicija baš sviđa”, opisao je Ljubičić.









Novi trener Igor Bišćan bi mladog kandidata za Vatrene ipak mogao više koristiti u sredini terena, a možda je to i njegova budućnost u dresu hrvatske reprezentacije s obzirom na to da bi se u narednih pet do 10 godina trebalo otvoriti puno mjesta ako se uzme u obzir igračka dob Luke Modrića i u određenoj mjeri Marcela Brozovića, koji će u studenom proslaviti 31. rođendan.

Ako u sredini terena počne dobivati više prilika u Dinamu i dobro odgovori tom izazovu, povećat će svoje izglede za minutažu među Vatrenima s obzirom na polivalentnost koju ima…