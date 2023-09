Neki misle da Hrvatska treba Đokoviću dati putovnicu: ‘Ma pola srpskih kriminalaca ima hrvatske papire, a majka mu Hrvatica’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Na trgu vijesti iz Crne Gore gdje je premijer ove zemlje srbijanskom tenisaču Novaku Đokoviću ponudio putovnicu ove zemlje, poigrati ćemo se malo ne samo s njegovim porijeklom, nego potaknuti malo i našu diplomatsku službu na razmišljanje.

Naime, crnogorski premijer Dritan Abazović sve je šokirao najavom da bi ”Novak Đoković mogao dobiti crnogorsku putovnicu ako to želi”.

Inače, Crna Gora podarila je još davno svoju putovnicu i čuvenom srpskom košarkašu Vladi Divcu, Koji ima crnogorske korijene, baš kao i Novak Đoković.





Đoković ima crnogorske korjene, ali i hrvatske

Crnogorski premijer Abazivić nadalje priča:

“Divcu smo dali počasnu putovnicu i meni je drago da sam ja to osobno učinio. On je sportska legenda i drago mi je što je izabrao određeni dio života provoditi u Crnoj Gori. Mislim da ćemo sličnu stvar napraviti i sa Novakom Đokovićem. Veliki je fan Crne Gore, našeg Jadrana, često boravi ovdje, ima li što ljepše nego da nas okupiraju ljudi oko kojih imamo nepodijeljena mišljenja. Generalno, mislim da nam sport jako pomaže da neka pitanja, politička, ekonomska, riješimo na mnogo lakši način. Jer ti ljudi nisu samo brend Srbije ili Crne Gore, oni su globalni brend. Mislim da imaju podjednako poštovanje na Filipinima, u SAD-u, Africi”, rekao je premijer Abazović. I zaključio;

“Naravno, poštovati ćemo Novakovu želju”!

Znan je podatak da je Novak Đoković, nesumnjivo najbolji sportaš Srbije, dijete iz miješanog braka Crnogorca i Hrvatice. Sam nerijetko ističe taj podatak, ali su svjetski mediji te podatke najviše isticali nakon što je u izjavi za francusku televiziju, na pitanje za koga će navijati na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu 2014. godine gdje nije bilo Srbije, rekao:

“Vi mene pitate za koga ću navijati u Brazilu? Pa za susjede, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu”

Na sličan način su se svjetski mediji raspisali o Đokovićevom porijeklu nakon zanimljivog davnog događaja na turniru u kanadskom Montrealu. Đoković je u finalu pobijedio Švicarca Rogera Federera, a službeni spiker je srpskog tenisača predstavio kao – Hrvata i to na ceremoniji svečanog proglašenja pobjednika. Đoković se uopće nije zbunio, već se osmijehnuo, primio se mikrofona i kazao:









“Hvala svima na podršci. Samo bih želio reći gospodinu koji je, vjerujem, napravio nenamjernu pogrešku, da sam iz Srbije. Ne ljutim se, to je sve isto. Nikome na tome ne zamjeram”, rekao je sin Crnogorca i majke Hrvatice, srbijanski tenisač Novak Đoković.

Novakov otac Srđan, za srpske novine je ispričao:

“Istina je da je moja supruga Dijana Hrvatica, ali je isto tako istina da ona u Srbiji živi više od 40 godina i da je lojalan građanin naše države. Njeni roditelji su bivša vojna lica, rođeni Vinkovčani, koji su svoj život i sreću pronašli u Beogradu. Srbi su normalni ljudi i moja supruga nikad nije imala problema što je druge nacije. Iskreno vjerujem da Novaku nikad nitko u Srbiji nije zamjerio što mu je majka Hrvatica”.









Isto, Crnogorci pomalo vole svojatati Novaka Đokovića, jednog od najboljih svjetskih sportaša. Pomno opisuju porijeklo njegove obitelji s očeve strane. Tako ističu da obitelj Novaka Đokovića potječe od Damjanovića iz stare Crne Gore, sa Čeva. Njegov predak, Đoko Damjanović, po kojem je nastalo prezime obitelji, oko 1730. godine preselio se u Jasenovo Polje kraj Nikšića. Iz Jasenovog Polja se Novakov pradjed Neđeljko Đoković 1928. s obitelji odselio u Metohiju, u selo Voćnjak.

Zbog rata su se na nekoliko godina nastanili u Jasenovom polju. Početkom 1951. Novakov djed Vladimir preselio je iz Metohije u Kosovsku Mitrovicu, gdje je 1961. dobio sina Srđana, Novakovog oca, koji ne krije da je etnički Crnogorac. Đokovići su se potom preselili u Beograd 1981. godine. Vrlo je vjerovatno da je Novak dobio ime po svom čukundjedu, Crnogorcu iz Jasenovog polja – Novaku Đokoviću, koji je 1905. otišao u Chicago. Dva puta se vraćao kako bi se borio na ratištu, nakon čega se nastanio u Jasenovom polju.

Crnogorci ističu kako je pronađen američki imigracijski dokument u kojem je čukundjed Novaka Đokovića upisan kao etnički i nacionalni Crnogorac.

Pazite sad ovo, Novakova majka Dijana je Hrvatica, rođena 1964. godine, čiji su roditelji, otac Zdenko i majka Elizabeta, bili vojni zdravstveni djelatnici koji su doselili iz Vinkovaca u Beograd sredinom prošloga stoljeća, nakon što je Dijanin otac, časnik tadašnje JNA, dobio prekomandu.

Novak Đoković je u više navrata i javno priznao da mu je majka Hrvatica:

“Kad sam ušao u četvrtfinale Roland Garrosa, osobno me nazvao premijer Koštunica i čestitao mi na uspjehu. Šokirao sam se jer je znao baš sve o meni. I da mi je majka Hrvatica, iako je rođena u Beogradu. Njeni su svi iz Vinkovaca i tamo imam puno rodbine. Tata je Crnogorac…”

Đoković je veliki prijatelj s hrvatskim tenisačima, bivšim i sadašnjim – Ljubičićem, Ančićem, Čilićem. “To je i prirodno, pa govorimo istim jezikom, što si ne bismo pomagali”, izjavljuje.

A trener mu je nitko drugi, pa i veliki prijatelj, legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević. Nimalo slučajno.

“Znamo se dugo, razumijemo se, imamo isti smisao za humor, on je znalac i legenda, a ja sam igrač. Bolje kombinacije ne može biti”!

No, nismo zaboravili jedan detalj iz Đokovićeve prošlosti.

Da, srbijanski tenisač crnogorsko-hrvatskog porijekla mogao je postati i britanski državljanin. Kontakti su već bili uspostavljeni. Đoković se prisjeća:

“Jednom smo ih kao reprezentacija pobijedili u Glasgowu. Britanci su organizirali večeru na kojoj su bili i moji roditelji. Malo su se šalili, pa rekli da bi htjeli ozbiljno porazgovarati o tome. Zašto ne, bila je naša prva reakcija. Nakon toga, stvarno, ništa se nije dogodilo. Nikakva ponuda, a ni razgovor. Mislio sam da ćemo eventualno razgovarati u Wimbledonu. Iskreno, nisam se mogao zamisliti kao Britanac, iako je ovo profesionalni posao i tamo bih definitivno zarađivao više”.

Hrvatski tenisač Marin Čilić koji je doživio bezbroj poraza u srazovima protiv Đokovića, a o srbijanskom tenisaču ima samo riječi hvale. Veli da je Novak stao uz njega kada nitko nije:

“ITF me optužio da sam koristio doping, a zbog suspenzije sam propustio veliki dio sezone. Bili su to najteži sportski dani u mom životu. Svi ti događaji su me promijenili kao osobu. Tada sam saznao tko su mi prijatelji, a tko se pretvarao da mi je prijatelj. Tek tada sam postao svjestan kakve ljude imam oko sebe. I zato se posebno moram zahvaliti Novaku Đokoviću koji je u tim trenucima čvrsto stao uz mene i moje muke”, rekao je Čilić.

Novak Đoković uistinu je bio silno ljut što je međunarodna teniska administracija napravila hrvatskom tenisaču. Nakon što se doznalo da Čilić nije koristio zabranjene supstance, Đoković se hrabro postavio pred medijima:

“Pričao sam s Marinom prošli tjedan. Rekao mi je da se ispostavilo kako mu nisu pronašli nikakvu zabranjenu supstancu. Što sada? Tko će snositi odgovornost, tko je kriv što je dečko izgubio četiri, pet mjeseci života?? Pet mjeseci života, ATP bodova, novca… To je njegov život, njegov posao, pitam vas tko će odgovarati? Tko zna koga sutra čeka ista stvar. Poslije svega ovoga, ja u one koje vode svjetski tenis, u njihovu proceduru i njihove propise, nemam ni najmanje povjerenja”.

Hrvat Čilić je na te riječi zahvalio Srbinu Đokoviću:

“Bio sam jako iznenađen Đokovićem. Borio se za mene kao rijetko tko. Ne vidi se često da se netko sa samog vrha tako bori za nekog drugog. Bit ću mu zahvalan do kraja života na načinu na koji me podržao. To me je učinilo jačim iznutra.”

Đoković, pak, o Čiliću kaže: “Marin je sjajan momak, s kojim se jako dugo poznajem. Za njega slobodno mogu reći da mi je i prijatelj, a kad god možemo, provodimo vrijeme zajedno na turnirima.

Računajući što je sve Đoković sa svojim istupima i humanitarnim turnirima činio inu Hrvatskoj nije naodmet ovu priču završiti s malom uputom prema našoj diplomaciji.

Ako Crna Gora želi pokloniti svoju putovnicu Đokoviću i zbog njegovog porijekla i promocije Crne Gore – što bi našu diplomaciju spriječilo da napravi isto. U pozadini je priča ista.

“Pola srpskih kriminalaca ima hrvatske dokumente, a Novak nas i promovira svako ljeto, jer voli naše more”, samo neki su od komentara na forumima.

Naravno, bitna je i Đokovićeva volja i odluka. U Srbiji su već neki iskazali ljutnju što mu Crnogorci nude dokumente. No, Novak Đoković je na ovim turbulentnim prostorima, ako ništa drugo, stabilizirajući faktor u odnosima između naroda.