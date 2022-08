NEKI KAŽU DA SU OVO VEĆ ELEMENTI TERORIZMA U HRVATSKOJ: Otkud huliganima drskost i hrabrost opet to raditi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Još nisu počela ni suđenja za nerede na autocesti kod Desinca, prisjetimo se, tada su navijači Hajduka imali sukob s policijom. Prije nekih stotinjak dana. Promet na dionici od Zagreba prema Splitu bio je satima zaustavljen. Pucalo se iz vatrenog oružja, bilo je ranjenih i ozlijeđenih s obje strane, uhićenih na desetke…

Bilo je to prije malo više od tri mjeseca, 21. svibnja ove godine. A sada smo svjedočili novoj sličnoj situaciji. Koju je, ipak, policija rješila efektnije. Riječ je, naime, o izgleda dogovorenom sukobu navijača Hajduka i Dinama na autocesti, a makar je policija prvodobno reagirala ipak nije moglo bez dugotrajnog zastoja na autocesti. Pa je u pitanju bio i život jedne djevojčice…

Moramo ostati zapanjeni otkud huliganima hrabrost i drskost činiti takve stvari, nakon svega što se dogodilo. Rekosmo, kod Desinca je bilo i ranjenih i ozlijeđenih i uhićenih…





Elementi terorizma kod određenih huligana

Policija je iznimno šturim priopćenjem istaknula da su kod huligana pronađena oružja i oruža za borbu, od palica do boksera i policijskih pendreka. Naša javnost ne zna ništa ima li privedenih, hoće li biti prekršajnih ili kaznenih prijava, po društvenim mrežama kolaju fotografije maskiranih i zakrabuljenih navijača. Fotografije izgledaju jezovito, pa nije valjda da zbog svega toga baš nitko neće odgovarati.

Problem nogometnog huliganizma, toliko puta smo to istakli, nije isključivo hrvatski specifikum, ali da je kod nas u zaletu, a ne u smirivanju isto je bjelodano. ”Navijači” se osjećaju toliko moćno da niti stotinjak dana poslije pravog rata u Desincu vrebaju dalje priliku, sve kako bi nekoga zaskočili, ozlijedili, ranili…

Mnogi tvrde da takvo nakardno ponašanje ima i elemente terorizma. Zaustaviti promet na autocesti, ostaviti tisuću vozila u koloni, gdje se nađe i hitnih medicinskih slučajeva, pa i dignuti specijalnu policiju na noge – nije ništa drugo doli ismijavanje sustava i građana. Širiti opasnost poput vulkanske lave zaslužuje i sankcije, ne samo preventivu. To što nije došlo do, vele dogovorene, masovne tučnjave, nije niti uspjeh policije, niti neuspjeh navijača, to što se uopće dogodio prometni zastoj je jad i nevolja svih nas.

Jer, svi se danas-sutra možemo naći u situaciji kada nam je prijevoz i putovanje hitno i po život vrijedno, a stajati ćete u koloni jer su navijači s palicama okupirali trake autoceste. A policija, da bi smirila situaciju, mora zaustavljati krvotok, mislimo na promet, naravno. Da, to i jesu elementi terorizma, počinitelji ne bi smjeli ostati nekažnjeni.

Sad su u težoj situaciji i oni nevini, kojih je zacijelo bilo i među privedenima, nakon nereda u Desincu prije nešto više od tri mjeseca. Mnogi, među njima i neki mediji, stali su im u zaštitu. A što sada nakon svega reći? Autocesta je postala poligon za iživljavanje i to se više ne smije dozvoliti.

No, mi kao društvo problem huliganizma nismo rješili četrdesetak godina. Navijački huliganizam u prošlih je nekoliko godina doživio je kulminaciju i gotovo je nevjerojatno kako još nema žrtava. Nedavno u Desincu samo slučajno nisu dolazili pogrebnici, a da je kojim slučajem u nedjelju došlo do sraza Torcide i BBB a s obzirom na arsenal oružja kojeg je policija pronašla i fotografirala, bio bi sretan onaj koji bi preživio.









Očito, prva smrt u nas zbog navijačkih sukoba samo je pitanje trenutka, koliko god okrutno zvučala ta konstatacija. Posljedice huliganizma tako su se proširile i na običan puk koji mora trpjeti i strahovati zbog nekakvog nogometnog antagonizma. Ne, nema tu dodirnih točaka s nogometnim antagonizmom, već je riječ o pukoj i beznadnoj obijesti koju sami trpimo i toleriramo, time je i potpirujemo.

Naša javnost godinama trubi da je zadnji trenutak za antihuliganske mjere, nalik zakonu što ga je svojedobna britanska premijerka Margaret Thatcher uvela osamdesetih godina u Velikoj Britaniji. Niti je donesen istinski i ošter zakon protiv huligana niti se bilo tko u cijeloj priči promijenio. Da, dobili smo Zakon o sprečavanju nereda na sportskim borilištima sa smiješnim kaznama. I što imamo? Navikli smo se na sve već, pa i na huliganizam i oni koji se zgražaju nad našim navijačima neka malo prelistaju stare novine, vidjet će svakih par dana naslove – sukobili se ovi protiv onih i tako dalje i dalje…

I kad smo već kod sukoba na autocestama, navijači protiv navijača, ne kao u Desincu navijači protiv policije – istaknimo da ovo nije prvi puta. Arhiva fino kaže; jedan od žeščih sukoba dogodio se 2014. kada su se Boysi i Torcida sukobili na autocesti kod Otočca. Bilo je oko dvije stotine pripadnika Torcide te oko pedesetak navijača Dinama. Čak 16 ih je završilo u bolnici, a oko šesdesetak ih je privedeno u policiju.









Jedan od težih sukoba dogodio se u rujnu 2018. kada su se igrale Kup utakmice. Dinamo je išao na gostovanje gdje ih je čekao susret protiv Sloge iz Mravinca, a Hajduk je dolazio na zagrebačko Vrapče. Sukob se dogodio na odmorištu Zir. Sukob je trajao petnestak minuta, ali unatoč prijavi policija nije stigla na vrijeme i sukob je već završio.

Tu tradiciju mora se hitno prekinuti. Jednom zauvijek!