Neki baš u njemu vide novog izbornika Vatrenih: Dalić zna da nema više pravo na kiks

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ma, ne želimo o tome ni misliti. Iako nas je strah. Znamo svi, našoj nogometnoj reprezentaciji upitan je odlazak na Euro dogodine, u Njemačkoj.

Vatreni su posve zakomplicirali svoju situaciju s dva nenadana poraza u kvalifikacijama, protiv Turske u Osijeku i Walesa u Cardiffu. I sada ne ovise sami o sebi, pa i da dobiju dvije preostale utakmice kontra Latvije i Armenije mora se dogoditi da Wales ne dobije i Armeniju i Tursku.





Dobro, postoje i dodatne kvalifikacije, praktički turnir gdje bi Hrvatsku čekali još jači suparnici… Pa i tu postoji neka šansa. Međutim, što ako se dogodi da se Hrvatska zaista ne plasira na europsku smotru? Takvi, kakvi smo, iako je Dalić činio svjetska čuda, tražiti ćemo njegov otpust, ili će sam otići. Zaista ne bismo željeli da se dogodi takav rasplet.

Neki već razmišljaju o nasljedniku

Tko bi mogao biti njegov nasljednik? To pitanje može biti na dnevnom redu uskoro, ili na kraju njegovog ugovora koji kaže da bi trebao odraditi još jedan ciklus, do kraja svjetske smotre 2026. na sjevernoameričkom kontinentu.

Priznati ćete, nije lako pitanje.

Neki su mišljenja da bi u tom slučaju reprezentaciju preuzeo netko od Dalićevih brojnih pomoćnika u nacionalnoj vrsti. Tu su Mandžukić, Olić, Ćorluka, Ladić, sve naši nekdašnji proslavljeni „vatreni„. No, kakvo bi to bilo rješenje, ta nitko od njih nikad nije vodio samostalno niti jedan klub. Tek je bivši vratar Dražen Ladić imao pravi samostalan posao.

Mnogi su već zaboravili, prije desetak i više godine Dražen Ladić bio je izbornik mlade reprezentacije. Znate li tko mu je bio asistent na klupi? Pomoći ćemo vam, upravo Zlatko Dalić. Od svih nabrojanih, dakle, Dražen Ladić ima najviše iskustva, ali i najviše znanja o svim igračima koji su prošli kroz reprezentaciju. On mi mogao biti „nekakvo„ rješenje.

Dati priliku nekome drugome iz stožera da sam vodi reprezentaciju bio bi ne samo veliki rizik, nego i nelogičan potez. Zbog prozaičnog razloga, tim ljudima kronično nedostaje iskustva. I javnost bi teško prihvatila njihovo imenovanje za izbornika.

Nadalje, što ako se s Dalićem povuče cijeli njegov stožer. Valja onda potražiti rješenje sa strane. A Hrvatska tu nema baš naročito širok izbor. Pričalo se da bi Slaven Bilić opet rado vodio reprezentaciju, ali on sada ima unosan posao u Saudijskoj Arabiji. Nenad Bjelica bi sigurno bio u izboru, no kada dođe vrijeme Dalićevog odlaska tko zna gdje će on biti, pod kakvim ugovorom.









Ima onih koji i spominju Ivana Jurića koji godinama uspješno radi u Italiji. Niko Kovač, bivši izbornik? Tko zna bi li on pristao? A povratak na staro mnogi ne zagovaraju.

Da smo bogati trenerskim veličinama, baš i nismo. Tek ćemo se suočiti s problemom kada jednog dana Dalić odšeta. Reprezentaciju ne čine samo igrači iz renomiranih klubova, toj postavi nužan je nogometni znalac, ljudski autoritet i sustavan stručnjak. Zapitajmo se imamo li takvog lika.

Stoga, najbolje je, naravno, da Dalić s „vatrenima„ prođe kroz ovo nezgodno sito kvalifikacija. No, jednog dana suočiti ćemo se s njegovim odlaskom, a mučno i teško je pitanje tko bi ga uopće mogao naslijediti. Nije ti nimalo bezazleno i jednostavno pitanje. Zapravo, krucijalno je za budućnost našeg nogometa.