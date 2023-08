Neki baš i nisu tako jako oduševljeni Hrvatom u Ajaxu: Ovu stvar mu nije zaboravio

Čak dva Hrvata u zadnjoj liniji Ajaxa, uoči početka sezone teško bi se bacila oklada na taj scenarij. No, prvo Jakov Medić, a sad i Josip Šutalo popunili su svlačionicu poznatog kluba, ali nisu svi oduševljeni…

Dakle, statistika kaže da su za dvojicu hrvatskih nogometaša ukupno stresli 23,5 milijuna eura, a s bonusima taj iznos može još malo narasti. Ogroman dio iznosa, dakako, otpada na Šutala, no mogu se čuti prve kritike na rad sportskog direktora Svena Mislintata.

Naime, nisu baš svi impresionirani dolaskom Hrvata, odnosno Medića iz redova njemačkog drugoligaša St. Paulija. Iako je debitirao golčinom za Ajax koju vrijedi pogledati nekoliko puta, bilo je dosta prigovora na njegovu igru protiv Excelsiora i Ludogoreca.





‘Nije bio agilan’

“Zabio je sjajan gol u prvoj utakmici”, rekao je nekadašnji pomoćni trener Ajaxa Gerard van der Lem tijekom gostovanja u jednoj emisiji pa dodao:

“Ali jeste li vidjeli kako je protiv Ludogoreca ispao u šesneastercu? Tako je lako pao na to. Bio sam stvarno šokiran, stvarno to mislim. Mislio sam da je dobar i snažan branič, koji je agilan, ali on uopće nije agilan.”

Potom je voditelj dodao da su Kopljanici doveli Medića kao zamjenu za Josipa Šutala, koji nije mogao igrati protiv Ludogoreca:

“Ako to možete reći nakon dvije utakmice – srećom, imamo nekoga tko će ga zamijeniti, onda ga niste ni trebali dovoditi”, dodao je drugi novinar Frank Snoeks, prenosi Voetbalzone.

U svakom slučaju, rano je za kritike, tek je došao, imat će se vremena dokazati, zapravo, obojica…