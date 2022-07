NEKE SU UTAKMICE VEĆE I OD VJEČNOSTI: Neviđeno ludilo, Franjo Tuđman bacao je sako u zrak!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Prije točno 20 godina zagrebački Dinamo, ondašnja Croatia, postigao je jednu od svojih najvećih i najzvučnijih pobjeda. U Zagrebu je u sklopu kvalifikacija za Ligu prvaka pobijedio beogradski Partizan s 5-0. U prvoj utakmici bilo je 1-0 za beogradske “crno-bijele”. Bio je to prvi okršaj hrvatskog i srpskog kluba nakon završetka Domovinskog rata.

Modri su u Beogradu imali mnogo promašaja i na kraju izgubili sa 1-0. “Ili ćemo ih zgaziti ili nas neće biti, svi ćemo, na čelu s Canjugom, bježati iz Zagreba”, govorili su igrači Dinama, tadašnje Croatije, uoči uzvrata. I uspjeli su, posve su deklasirali crno-bijele s čak 5-0.

Dinamo je poveo u 12. minuti, zabio je Silvio Marić, a do poluvremena je već bilo 4-0. Marić je na kraju zabio dva, Igor Cvitanović dva, a jednoga je dodao Mark Viduka.





Samo nije moralo sve biti tako glatko kao što sada izgleda. Kod 0-0 Partizan je imao jedanaesterac. Dražen Ladić sjajno je obranio udarc s bijele točke, Dejanu Vukičeviću. I ne samo penal, sjajno je obranio i odbijenu loptu. Imao je Ladić svoj dan. Ivica Kralj je, s druge strane, samo vadio lopte iz svoje mreže…

„Jasno je da je to bila utakmica posebnog naboja, prva velika sportska priredba suparnika iz Hrvatske i Srbije nakon rata, utakmica velikih napetosti… Partizan nam je u tom trenutku bio suparnik po mjeri, ono što smo gledali u pripremnim utakmicama dalo nam je do znanja da smo bolja i kvalitetnija momčad, a to se i pokazalo na terenu„, o ovoj utakmici govori tadašnji trener Dinama, Marijan Vlak.

Na utakmici je bio i hrvatski predsjednik, Franjo Tuđman. U jednom trenutku skinuo je sako i bacio ga u zrak od sreče. Kraj njega u loži sjedio je Ivo Sanader

Nakon utakmice fešta je u Zagrebu trajala do jutra, a nogometašima Dinama je pripravljena i posebna svečana večera. Vlak se sjeća:

„Bilo je tu i šaljivih situacija. Na večeri nakon zagrebačke utakmice bio je i predsjednik RH, dr. Franjo Tuđman… U jednom je trenutku dobacio: ‘pa, Vlak, moglo je to biti malo i bolje. Bilo je dobro, ali moglo je i bolje’. Dakako, šalio se, ispalo je simpatično. Sjećam se još jednoga detalja. Na večeri u hotelu u Beogradu, uoči prve utakmice, konobar se obratio našem fizioterapeutu Joži Čačkoviću s porukom neka pobijede Partizan. Konobar je bio Zvezdin navijač„.

„To je najbolji ambijent koji sam doživio. Na nama je bio veliki pritisak, ali u takvom fenomenalnom ambijentu jednostavno nismo mogli zakazati. Već u startu utakmice pokazali tko je gazda na terenu„, sjećanje je Roberta Prosinečkog.









Za Dinamo koji je vodio Marijan Vlak tada su igrali: Ladić, Šimić, Jurić, Jurčić, Šarić, Mujčin (od 71′ Brlenić), Prosinečki, Krznar, Marić (od 67′ Petrović), Viduka (od 75′ Tomas) i Cvitanović.