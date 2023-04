NEKADAŠNJA VELIKA ZVIJEZDA PRONAĐENA MRTVA: ‘Počivaj u miru legendo, činio si nas boljim igračima’

Još jedna tužna vijest dogodila se u svijetu sporta. Nekadašnja zvijezda američkog nogometa, Chris Smith pronađen je mrtav pod još uvijek nerazriješenim okolnostima.

Smith je proveo tri sezone s Jaguarsima, prije nego što se pridružio Cincinnati Bengalsima 2017., zatim sljedeće dvije sezone u Clevelandu. U 2020. Smith je igrao u osam utakmica za Las Vegas Raiders.

Samog Smitha 2019. zadesila je velika tragedija. Smithova djevojka i majka njegove kćeri poginula je u prometnoj nesreći nedugo nakon što je rodila.

“Počivaj u miru legendo West Rowana. Chris je bio bolja osoba nego što je bio igrač. Utjecaj koji je imao na one oko sebe ostat će zauvijek upamćen” napisali su iz srednje škole gdje je bio trener.

— West Rowan Football (@WRowan_Football) April 18, 2023