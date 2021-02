NEKADA PONOS SLAVONIJE, DANAS NA SAMOM DNU: Rudeš im kupio igrača za tri aluminijska gola

Autor: M.L.Š

Ovakav transfer nikada nije viđen na nogometnom tržištu, Rudeš je kupio Cibalijinog veznjaka, Renea Šarića, za tri aluminijska gola s mrežama.

Da nije riječ o šali, iako tako zvuči, potvrdio je Cibalijin sportski direktor Krešimir Tomić te je dodatno objasnio o kakvom je dogovoru riječ. Informacija je potvrđena i na službenim mrežama Cibalije.

“Istina je da je Šariću na ljeto isticao ugovor nakon čega je on slobodan igrač te Cibalia za njega više ne bi dobila nikakvu odštetu. Na početku zimskog prijelaznog roka je zajedno sa svojim roditeljem i menadžerom tražio slobodne papire bez ikakve odštete. Možda je to nekad u Cibaliji bila praksa, ali se sada to više tako ne radi. Ne može igrač pod ugovorom na kojeg klub računa tek tako doći, zatražiti slobodne papire i dobiti ih bez plaćanja odštete klubu. Da sada ne ulazim u detalje te priče koja je jako dugo trajala i nije bila nimalo ugodna, uspjeli smo pronaći rješenje kojim Cibalia nije ostala oštećena, a Rene je prešao u klub u koji je želio i koji ga je želio. Kako NK Rudeš nije bio zainteresiran za plaćanje odštete, menadžer je preuzeo na sebe tu obvezu u obliku spomenutih golova čija je vrijednost oko 45.000 kuna i čija je nabavka svakako bila prvi vrhu liste prioriteta omladinske škole HNK Cibalia. Ako mene pitate, odlična je to odšteta za igrača koji za šest mjeseci ima slobodne papire. Dobili smo situaciju u kojoj su svi zadovoljni. Osim možda menadžera”, prenosi vinkulja.hr.

Tomić o situaciji u klubu kaže:

“Daleko od toga da je situacija u klubu bajna. Ali iznenađujuće, sve je bolja i bolja tako da nema govora o krahu, kako sam negdje pročitao. Iako bi neki dušobrižnici takav scenarij rado gledali.”









Cibalija je trenutno u drugoj ligi i nakon 17 kola zauzima 13. mjesto.