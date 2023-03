NEKAD JE BIO ZVIJEZDA INTERA, A DANAS RADI KAO ZIDAR: ‘Uzimao sam i do 10 grama dnevno’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Puno igrača propadne nakon karijere, ali neki od njih svoj novac potroše na krive stvari još za vrijeme karijere. Jedan takav tužni primjer je nekadašnji igrač Intera Fabio Macellari.

Tijekom profesionalne karijere nosio je dres nekoliko poznatih talijanskih klubova, kao što su Inter, Bologna, Lecce, Cagliari, a zbog viška slobodnog vremena odlučio je testirati kokain:

“Imao sam puno slobodnog vremena i tada sam probao kokain. Imate sve na raspolaganju, žene, ali ni to nije bilo dovoljno” započeo je u razgovoru za podcast One More Time.





Veliki pad

“Imao sam sedam ili osam asistencija u osam utakmica. Osjećao sam se sjajno na lijevoj strani, prolazio sam protivnike, a onda sam se ozlijedio i krenulo je opuštanje” prisjetio se kako je sve krenulo.

Onda je ispričao kakav je osjećaj bio uzeti kokain: “Prvi put sam probao kokain u Bologni. Uzimao sam deset grama dnevno, a jednom sam se baš uplašio. Nakon pet dana bez spavanja našao sam se u hidromasažnoj kadi.”

Za kraj je rekao: “Legao sam u krevet, ali nisam bio siguran hoće li se sutra probuditi. Kad sam ustao, pobjegao sam u planine i započeo proces detoksikacije.” Macellari je radio kao konobar i pekar, a danas pak radi kao zidar.