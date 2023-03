‘NEKA STOKI PRISJEDNE SVAKA MINUTA U BEOGRADU’! Načelnik iz Vučićeve stranke podivljao: ‘Vidim da su se mrzitelji raskokodakali’

Nije rijetko da u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi u kojoj su i hrvatski predstavnici bude žestoko na parketu, na tribinama i u odnosima među klubovima. Ipak, nakon što su jučer u ovom natjecanju u beogradskom derbiju igrali Partizan i Crvena zvezda, s Partizanovom pobjedom s 92:81, prešlo se i na politički teren nakon javnog istupa jednog lokalnog načelnika koji je odjeknuo.

Svoj istup je na Twitteru imao Zdravko Mladenović, predsjednik općine Batočina jugoistočno od Beograda. Riječ je o načelniku koji je na to mjesto biran kao kandidat Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića, a javni napad koji je bio baš divlji dogodio se u reakciji na incident nakon završetka utakmice okončane pobjedom Partizana.

Kako smo već pisali, Partizanov francuski centar Mathias Lessort je na parketu nakon utakmice nasrnuo na protivničkog igrača Filipa Petruševa, a slijedila je reakcija u kojoj je Lessorta krenuo smirivati njegov trener Željko Obradović, legenda na klupi, koji se potom i javno ispričao Petruševu. Prvi čovjek općine Batočina se, pak, u sve ovo umiješao kao veliki zaljubljenik u Crvenu zvezdu, što je stajalo u njegovu profilu na Twitteru koji je očito obrisao nakon onog što je napravio – jer profila sada nema.

Zeljko Obradovic issued an apology towards Filip Petrusev for Mathias Lessort’s pushes in the end of the derby 🖐️ pic.twitter.com/41KrnWdiRA

— BasketNews (@BasketNews_com) March 14, 2023