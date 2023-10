Nedopustivo je ovo što se događa s Vatrenima: ‘Baš sam neugodno iznenađen s Dalićevom reakcijom’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Veli nam da je teško podnio poraz Hrvatske protiv Turske. On, Zoran Vulić, prvi hrvatski reprezentativac pokušao je dati mišljenje o zadnja dva nastupa naše reprezentacije. Trudeći se biti kritičan, ali na način koji će donijeti neke afirmacije za budućnost…

“Kada se dogodi ovakva situacija morate gledati naprijed, a ne nazad. Znam da je to najteže, ali to je jedini način. Ne, nisam za radikalne metode, smjene trenera, odbacivanje igrača, optužbe. Mi raspolažemo s onime što imamo, ne možemo izmisliti nove igrače ako ih nema. Ovo se poklopilo s krahom naših klubova u europskim kvalifikacijama. Što pokazuje da moramo hitno potražiti rješenje. Ali, novih ljudi nemamo, imamo to što imamo”, rekao je Zoran.





Ipak ističe da je neugodno iznenađen ponajprije drugom utakmicom protiv Walesa.

Šokirao ga Wales

“Hajde, izgubili smo protiv Turske, protiv momčadi svojevrsne B elite europskog nogometa. Ali, Wales je C elita nogometa na Starom kontinentu, a ta momčad te lako nadvisi. Ma ne samo da ge nadvisi, pa i pretrči te, bude borbenija, taktički zrelija. Wales je u svemu bio bolji. A osobno, očekivao sam kud i kamo bolju reakciju nakon pljuske od Turske.”, kaže i dodaje:

“Reakcija je posve izostala. To me najviše čudi i zapanjuje. Zapravo, reakciju sam vidio tek kad smo bili dva gola u zaostatku. To je nedopustivo. Baš nikakvu promjenu nisam vidio u dvoboju protiv Walesa u usporedbi s utakmicom protiv Turske. Čak ni Dalićeve izmjene nisu donijele ploda„.

Zoran Vulić nije pristalica zapomaganja za igračima koji su bili odsutni zbog ozljeda.

“Ako ćemo pravo, pitanje je hoćemo li ikada više imati Perišića. Jer, njegov oporavak će biti dug, a momak je u godinama. I na Modrića uskoro nećemo moći računati. Biološki čimbenik čini svoje. Meni je teško gledati da on kao naš najbolji igrač, pritom i najstariji, uvijek bude najborbeniji na terenu. On se silno trudi, igra nam je postavljena sa širokim krilima, a nismo doživjeli dobro nabačenu loptu. Očito je da takva naša igra više ne prolazi. Mi se zapravo moramo pripremiti, zapravo prilagoditi na jedno novo vrijeme. Nisu to promjene u klasičnom smislu riječi. Mi se moramo orijentirati na prirodan proces izmjene igrača. Što može nositi rezultatske negativnosti, ali nema nam druge„.

Na što konkretno mislite?

“Sjetite se, iz reprezentacije su odlazili Bokšić, Boban, Prosinečki, Asanović, Stanić, Olić, Ćorluka. To je neminovan i prirodan proces. Iako smo svojesni da možda nećemo imati odmah adekvatne zamjene tome se mora pristupiti. Mrcvariti se do iznemoglosti nema smisla. Nama je cijeli nogomet u opasnosti, kao perjanica našeg sporta. Vjerujem da se još, što se tiče predstojećeg Eura, možemo izvući. No, treba se gledati dalje, u budućnost. Moja je tuga velika.”, kaže i nastavlja:









“Ali, nismo se kao reprezentacija prvi puta našli u takvoj situaciji. Zlatko Dalić je sigurno svjestan svega, ja ga smatram i dalje odličnim trenerom. No, i on raspolaže samo s onime što postoji u datom trenutku. Nismo u poziciji da se odričemo igrača, malu bazu imamo, svaki nam je igrač dragocjen”, zaključio je Vulić.