NEĆETE VJEROVATI KOJI JE DINAMO NA OVOJ LISTI! Prvi je jedan klub iz regije, a plavi mogu biti jako ponosni

CIES je danas objavio listu klubova koji su proizveli najviše igrača koji danas igraju u vodećoj 31 ligi Europe.

Nogometni institut CIES, statistički analizira vrijednost igrača i trendove na tržištu.

Prema Uefi, računa se da je klub proizveo određenog igrača ako je taj igrač u klubu proveo najmanje tri sezone između svoje 15. i 21. godine.

CIES je koristio taj uvjet prilikom rangiranja pa je prvo mjesto zauzeo Partizan koji je proizveo 85 igrača koji danas igraju u klubovima iz vodeće 31 europske lige.

Traditional @CIES_Football annual training rankings just disclosed with @FKPartizanBG 🇷🇸 at the top for players active in 3⃣1⃣ European top divisions ahead of @AFCAjax 🇳🇱 & @realmadrid 🇪🇸 🥇 for big-5 league footballers; top 💯 ➡️ https://t.co/P0OhpxlPv7 pic.twitter.com/w1nKdhFvKd

— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 9, 2020