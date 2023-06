‘Ne treba mi škola, ja ću postati nogometaš’! Tata ga je ispisao i sve šokirao, ali riskantan potez se isplatio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Marcelo Brozović na kraju nije uspio. Nije uzeo taj “klempavi” trofej, ali i finale Lige prvaka pamtit će se kao jedna velika stepenica u njegovoj karijeri…

Taj upravo nevjerojatan maratonac postao je zaštitni znak hrvatske reprezentacije, ništa manji nego Luka Modrić. Iako mu kao djetetu i mlađem junioru nisu predskazivali neku meteorsku karijeru – on nas je, kada sad sve sagledamo unatrag, ugodno šokirao.

Danas kao član moćnog Intera, ali i kao godinama nezamjenjiv kotač svih uspjeha hrvatske reprezentacije, na poziciji zadnjeg veznog. Gdje u svakoj utakmici pretrči nekih 13 do 14 kilometara, boreći se protiv najjačih igrača svijeta.





Dalić ne može bez njega

Njegova upornost i posvećenost igri, momčadi i zajedničkom duhu „vatrenih„ zapanjujući su. Uostalom, kada bude ozlijeđen i ne nastupa u Dalićevoj postavi njegovo neigranje se bolno osjeti.

A koliki ugled ima u Interu svjedoči i njegova godišnja plaća, veća od šest milijuna eura. Precizni talijanski statističari su izračunali da tjedno zarađuje više od 123 tisuće eura tjedno. Ne moramo biti iznenađeni, Brozović odavno slovi kao jedan od najboljih igrača svijeta na poziciji koju igra. Uostalom, sam njegov plasman s Interom u finale Lige prvaka to zorno dokazuje.

U milanskom Interu je praktički već osam godina. U doba kada igrači lete iz kluba u klub kao ptice selice to je fakat zanimljiv podatak. Nakon tri godine igranja u zagrebačkom Dinamu, Marcelo Brozović prešao je u Inter uz tada. veliku odštetu od 8 milijuna eura.

I tko zna koliko puta se pričalo da će ga Inter prodati, zaraditi na njemu. Ali, tko bi se usudio odreći takvog igrača, takvog kakvih ima malo po svijetu.

U reprezentaciji je od 2014. godine, bio je član momčadi koja je nastupila na svjetskoj smotri u Brazilu 2014. godine. Četiri godine kasnije bio je jedan od naših najvećih aduta na putu do finala svjetske smotre u Rusiji. Kao što bez njega na svjetskoj smotri lani u Kataru zacijelo ne bi došli do brončane medalje.

A sjetite se, toliko smo se bojali da ćemo u Kataru biti bez njega, jer se neposredno prije natjecanja dugo oporavljao od ozljede.









Iz sela Okuje nedaleko Velike Gorice gdje je počeo igrati nogomet još kao 18-godišnjak je došao u tada prvoligaški Hrvatski dragovoljac. Tu je zapeo za oko treneru Damiru Mužeku. Kojem nije bilo jasno kako mlađahni Marcelo Brozović dolazi i na jutarnji i na večernji trening. Sav u čudu trener ga je pitao – kada ide u školu?

A ne ne. Ja vam ne idem u školu”.

Pita ga trener kako to misli da ne ide u školu. A Marcelo odgovori:









„Moj tata rekao mi je da mi škola nije potrebna i da se primim nogometa”.

Razgovor je malo potrajao, trener ga je pitao što ako ne postane nogometaš…

„Ne brinite se, ja ću postati pravi nogometaš„.

Hmm, priča baš nije pedagoška, ali je istinita.

U Hrvatskom dragovoljcu se zadržao samo sezonu, uzela ga je Lokomotiva koja je bila samo skretnica prema Dinamu. U kojem je osvojio dva naslova prvaka i Kup.

Iako je pružao fine partije malotko je vjerovao u njegov let do nebeskih visina. No, treneri, skauti i vlasnici klubova na igrače drugačije gledaju od nas običnih smrtnika.

U Interu su se „zaljubili„ u Brozovića, uzeli ga. I imaju ga punih osam godina. Bio je jedan od najboljih igrača u Interovom osvajanju naslova prvaka 2021. godine, kao i u osvajanju Kupa i ove i prošle godine. Odavna je, eto, postao i zaštitni znak Intera.

Iako mu nije bilo lako. Osebujne osobnosti znao se sukobljavati s trenerima, istjerivati neku svoju pravdu, trpio objede da je isuviše djetinjast, ali njega nije bilo briga. Znao je automobil napustiti stadion San Siro za vrijeme utakmice kad bi, po vlastitom sudu, bio neopravdno zamijenjen. Medije redovito izbjegava, živi neki svoj život daleko od svijetala pozornice pod kojima uživaju njegovi kolege.

A na terenu, naoko sitan, zvijer je razjapljenih usta bez sekunde odmora u traženju svog plijena i pomaganju svom krdu. Epic Broz – trči za suparnikom, oduzima mu loptu, proslijeđuje svom suigraču, otkriva se i juriša. I tako sat i pol bez prestanka. Ma, tko to može?

Mogao je davno samo jedan, Frank Lampard. Zanimljivo, Brozoviću je baš on bio i uzor.