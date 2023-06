Ne smijemo očajavati! Fešta nam je bila blizu, tu nadomak ruke, ali jedna stvar nas raduje

Autor: Andrija Kačić Karlin

Preživjeti ćemo mi i ovo. U finalu Lige nacija hrvatska nogometna reprezentacija poražena je protiv Španjolske, tek nakon izvođenja jedanaesteraca. Koliko god smo slovili kao majstori u jedanaestercima, napose na dvije zadnje svjetske smotre, sada su naši igrači isuviše griješili.

I kao uvijek u takvim slučajevima, kada odlučuju udarci s bijele točke, uvijek bude tragičara. Sada su iz naših redova, jedanaesterce nisu pogodili, zapravo vratar im ih je obranio, Lovro Majer i Bruno Petković. Bruno Livaković nije uspio zaustaviti niti jedan udarac, jednom mu je pomogla vratnica. Španjolci su bili sjajni izvođači…

Nakon 120-minutne drame, borbe na svakom pedlju terena, u kojoj Hrvatska nije igrala podređenu ulogu. Protiv baš jake Španjolske „vatreni„ su bili ravnopravni i u posjedu lopte, u kreiranju akcija, mašti i imaginaciji.





Fešta nadomak ruke

Bila je to utakmica, nazvali bismo to tako, na mahove. Nekoliko minuta smo napadali mi, pa bi onda rolu preuzeli Španjolci, isto na duže vrijeme. Obje momčadi, i hrvatska i španjolska, vole držati loptu. Pa pomno pripremaju napade, s bezbroj dodavanja, izmjena pozicija i otkrivanja.

I Dalićeva ekspedicija dobro je kročila kroz utakmicu. Kao što smo i mi imali sreće, imali su je i Španjolci. Prigoda nije bilo isuviše, možda su Španjolci imali najveću kad je Perišić izbio loptu s crte. Baš kao što je Perišić dvaput sjajno i prijetio glavom, pa i udarcima i nabacivanjima.

Igralo se stalno na dobro postavljene obrane. Stoga, niti je bilo protunapada, pa ni šansi nakon brzih akcija. Sučelile su se dvije momčadi koje jednostavno obožavaju loptu.

Ni kod opasnih španjolskih akcija panike u našim redovima nije bilo. Obrana je dobro djelovala, vezni red je fino znao zadržati loptu, vjerovali smo u najljepši rasplet. A teško je bilo gledati dva sata te gorostasne borbe, kamoli doživljavati jedanaesterce. Iako su nam baš ti penali donosili toliko veselja, ne zovu se uzaludno ruletom.

Oh da, teško nam je, fešta nam je bila blizu, tu nadomak ruke. No, sport je to, igrali smo protiv velikog suparnika, držali smo se sjajno, imali svoju šansu. Eto, nismo je iskoristili, imamo prvo bit tužni. Hrvatska nije bila nadigrana a neće slaviti. To će navijačima teško pasti, o igračima da ne govorimo.

Opet, ove dvije partije na završnom turniru Lige nacija, pobjedonosna protiv Nizozemske i sad ova nesretna kontra Španjolske mogu bit na ponos našoj reprezentaciji. Koja je po tko zna koji put dokazala da je konkurentna u vrhu europskog i svjetskog nogometa.









I neka tuge, one koja brzo preraste u ponos i lijepo sjećanje. Odlučile su nijanse, jedna od tisuću nijansi sivih, ako su na polovima crna i bijela. Ne smijemo očajavati, poanta je to ove utakmice. Od ovih igrača možemo očekivati još puno radosti…