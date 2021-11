‘NE PLAŠIM SE PROHIBICIJE, SPREMAN SAM ZA KATAR!’ Ovaj hrvatski navijač ne propušta niti jedno natjecanje!

Autor: Andrija Kačić Karlin

On je navijačka legenda, prati hrvatsku reprezentaciju, kao i Dinamo, kadgod može. A može uvijek. Radi kao privatnik, a svoje teško zarađene novce ne žali potrošiti na putovanja na nogometne utakmice.

Oni koji ne propuštaju utakmice naše reprezentacije znaju ga desetljećima. Nenad Bračun iz Slatine od svjetske smotre u Francuskoj nije propustio niti jedno veliko natjecanje.

Skoro se naljutio kada smo ga nakon putovanja iz Splita prema Slatini upitali hoće li ići u Katar, na svjetsku smotru dogodine…

„Moram paziti na svoje zdravlje, umrijeti ću ako ostanem kod kuće. Ja vam Hrvatsku ne gledam na televiziji, nego na tribinama. To je moj moto. U Katar se naravno ide, imam društvo s kojim putujem na sve utakmice, već padaju dogovori. Jest, termin je malo nezgodan u prosincu, ali nismo ni mi zgodni„, u svojem uvijek dobrom raspoloženju govori nam ovaj tip koji danas na utakmice vodi i svog 17-godišnjeg sina Ivana. Zajedno su bili u Splitu i vele nam da je bilo nezaboravno…

‘Maštao sam o finalima’

„Navikli smo dosad da su prvenstva usred našeg kalendarskog ljeta, sada ćemo iz zime putovati u topliji Katar. I već smo nešto izračunali, do božićnih blagdana smo mi kući, s obzirom da je finale na rasporedu 18. prosinca. Naravno da Hrvatsku očekujem u finalu, kakav bi ja to bio navijač da ne maštam o nečemu takvom. Hoćete ovako? Pa tko je ranih devedesetih mogao misliti da će Hrvatska biti jedna od najjačih nogometnih nacija svijeta. A ja sam i tada, kao i sada, maštao o medaljama sa svjetskim smotrama, o finalima. I gle, sve to se i ostvarilo. Navijač mora i kao sportaš vjerovati u najviše vrhove, inače nije navijač. Dakle, uvijek s ovakvom Hrvatskom gledam do finala”!

Lijepo ga je slušati s koliko ljubavi govori o hrvatskoj reprezentaciji, smijemo se zajedno. Pitamo ga kako će izdržati možebitnu alkoholnu prohibiciju u Kataru?

„Pa, i ja sam malo ostario, postao sam prilagodljiviji. A i lukaviji, uvjeren sam da će i stega tamo popustiti, pa dolaze na prvenstvo ljudi iz cijelog svijeta sa svojim navikama, tradicijama. Meni osobno ništa ne smeta, samo da sam na tribinama kad naši igraju. Vidim, pratim, kakvo je stanje u Kataru, znam da ne priznaju homoseksualce, znam da je alkohol upitan. Opet, mislim da se i u pisanju o Kataru stvari malo preuveličavaju. Meni se čak i dopada što se cijelo prvenstvo neće igrati na velikoj površini, neće biti onih ubitačnih, dosadnih, putovanja od destinacije do destinacije. To je nekad znalo trajati danima, kao u Brazilu„.

Što mislite koliko će hrvatskih navijača krenuti put Katara?

„Teško je precizno govoriti, vidite u kakvom vremenu živimo. Mene ni sto pandemija ne može spriječiti, druge može. Isto to i košta… Mislim da će nas biti sigurno nekoliko tisuća, kao u Japanu 2002. godine. Ipak, ipak, ako se situacija smiri, ljudi će biti željni i zabave i nogometa, moglo bi seoba Hrvata prema Kataru biti i nekoliko puta veća. Problem je što ne znamo što sutra nosi. No, biti će nas dosta, koliko nas je bilo u ovom hrvatskom korteu u Splitu, od rive do stadiona. To je izgledalo veličanstveno„!