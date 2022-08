‘NE OSJEĆAM SE KAO DA MI JE 37 GODINA’: Modrić otkrio formulu: ‘Nikad nisam zadovoljan sobom, nikad nisam sretan’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Luka Modrić otvorio je novu sezonu onako kako je to hrvatski kapetan itekako zaslužio – novim trofejem. Već 27. je to trofej u njegovoj čudesnoj karijeri, kao što smo već pisali o tome, a on je opet govorio na temu svojih godina, a što se potencira zadnjih godina…

Uostalom, nije baš uobičajeno da veznjak igra tako dobro u svojoj momčadi s toliko godina, sigurno je “podignuo letvicu” i za neke nove generacije.

Dakle, Real je osvojio europski superkup pobijedivši u Helsinkiju Eintracht Frankfurt 2:0 golovima Alabe i Benzeme i upravo je Luka s Realom, nakon te utakmice, stigao do svog 21. trofeja s madridskim klubom.





Ima snage boriti se

Zadnjih godina Luka produžuje ugovore godinu po godinu, normalno je to u ovakvim situacijama, a prošle sezone produljio ugovor s Realom do kraja ove sezone. Uskoro će proslaviti 37. rođendan.

“Da, 37. rođendan mi je sljedećeg mjeseca… Iskreno, ne osjećam se kao da imam 37 godina. Dobro se osjećam i imam snage boriti se na ovom nivou.”, rekao je u jednom intervjuu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Modric (@lukamodric10)









Na neki način otkrio je svoju tajnu.

“Pa tajna uspjeha je da nikad nisam zadovoljan sobom, nikad nisam sretan, uvijek želim više”, rekao je najbolji igrač svijeta za 2018. godinu.

Nahvalio je i trenera Carla Ancelottija.









“On je prekrasna osoba, uživamo što imamo priliku opet surađivati s njim. Nevjerojatan je trener i jako ga poštujemo.”