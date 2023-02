‘NE MOŽE RAFA, MBAPPE, A MOŽE ĐOKOVIĆ, NE VJERUJEM MU’: Francuz otvoreno rekao što misli o najboljem tenisaču svijeta

Enzo Couacaud jedini je uzeo set Novaku Đokoviću na Australian Openu. Iz Đokovićevog tabora tvrde da je srpski tenisač ozlijeđen osvojio turnir, a mnogi u to ne vjeruju.

Među onima koji ne vjeruju Đokoviću je i Couacaud. “Kasnije je rekao da ima tu ozljedu, veliku ozljedu, a mnogi borbeni sportaši ne mogu nastaviti meč s ozljedom. Nadal se ozlijedi pa ne može više trčati. Mbappe se ozlijedi i nema ga tjednima. To su najveći sportaši, oni koji imaju pristup najboljoj opremi i liječnicima. Teško je povjerovati da samo jedan čovjek na svijetu to može.”

Upitan je može li on igrati s ozljedom: “Ne mogu. Nemam ni njegov nivo, ni njegovo tijelo, ni pristup tretmanima koje on ima. Ali kada se uzmu primjeri Nadala ili Mbappea, a pogotovo Rafe – on na Wimbledonu nije mogao servirati, a znamo koliko je otporan.”





Smatra da Đoković laže

“Kada vidiš najveće sportaše koji ne mogu izaći na teren, a drugi osvaja Grand Slam tako što 15 dana igra stalno… Djeluje malo nategnuto.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ATP Tour (@atptour)









Nije tu stao: “Neke sitnice mi nemaju smisla. Meni su u Francuskoj uvijek govorili da se ne istežem kad sam ozlijeđen, a vidio sam da se Novak sve vrijeme istezao. Rekao sam sebi: ‘Ili u Srbiji imaju neku novu metodu ili je ovo čudno…”

“On ima svoje ljude, ja sam daleko od svega toga da sudim o autentičnosti, ali istina je da je u to teško povjerovati” zaključio je francuski tenisač.