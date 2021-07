NE KRIJEMO, OD NJIH PUNO OČEKUJEMO! Njihova medalja bila bi ‘zavoj na ranu’ jedne velike nesreće

Ne samo da se nadamo, nego znamo da je Hrvatska jedan od kandidata za osvajanje olimpijskog odličja na Olimpijskim igrama u Tokyju. No, da se ne zavaravamo, takav status na ovome olimpijskom turniru ima barem šest do osam reprezentacija. Nikad jači i nikad izjednačeniji nije bio olimpijski turnir u vaterpolskoj povijesti. Pa su silno snažni Srbi već na startu dobili pljusku od Španjolaca, no to ne mora ništa značiti, jer prava forma valja biti tempirana kada kreće natjecanje u knock-out fazi. Nadamo se da na to računa naš izbornik Ivica tucak…

Jer, u prvoj utakmici naši su pokazali raskošnu partiju, nadvisivši Kazahstan s čak 23-7. Očito je Tucak naredio da se igra punom snagom, tako je i bilo. Obrana je bila granitna a napad savršen.

Možda ćete reći da je Kazahstan slab suparnik. Pa, nije baš tako, u njih igra nekoliko dobrih naturalizranih igrača iz Srbije, a čim su se plasirali na olimpijski turnir i nisu baš mačji kašalj. Ruska je to škola vaterpola. samo naši su bili fakat dobri.

Dižemo samopouzdanje

S tih konačnih 23-7 (4-1, 6-3, 8-1, 5-2) protiv Kazahstana dobilo se na samopouzdanju i miru. I to je u ovome trenutku najvažnije, Tucak je prodefilirao većinu svojih igrača u plivalištu i to je isto dobro. Opet, neki su bili naročito raspoloženi. Hrvatsku su predvodili Maro Joković s pet i Luka Bukić s četiri gola, dok je Srđan Vuksanović bio trostruki strijelac za Kazahstan.

Protiv nedoraslog suparnika Hrvatska je ozbiljno krenula u dvoboj i pogocima Jokovića, Bukića, Fatovića i Garcije povela sa 4-0. Prvi pogodak Kazahstan je postigao 22 sekunde prije kraja prve četvrtine.

Jedino ravnopravno razdoblje u utakmici bilo je početkom druge četvrtine kada su Kazahstanci neko vrijeme uspijevali igrati gol za gol. No, to je trajalo samo do rezultata 6-3, a zatim se Hrvatska ponovno odvojila. Treća i četvrta četvrtina protekle su u potpunoj dominaciji Hrvatske koja je na kraju stigla i do 16 pogodaka prednosti.

U 2. kolu Hrvatska će u utorak od 12.50 sati igrati protiv Australije. Koju vodi Elvis Fatović.

Ne krijemo, od naših vaterpolista mnogo očekujemo, oni brane čast našeg momčadskog sporta i njihova medalja, a kamoli zlatna, bila bi pravi zavoj na ranu koju su nam ostavili košarkaši i rukometaši (nesretno ispali u posljednjoj sekundi kvalifikacija) neodlaskom na Igre. Vjerujemo u njih. Samo da forma bude tempirana baš za natjecanje po kup sustavu. Sretno im!