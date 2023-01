NE IZGLEDAMO DOBRO I NISMO BAŠ NAJSRETNIJI! Nekad se nismo nikog bojali, a sad od autsajdera strepimo

Autor: Andrija Kačić Karlin

Teško je doživljavati, a čak i procjenjivati recentnu hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Jest, naši su rukometaši u trećoj utakmici skupine pobijedili posvemašnjeg autsajdera, Maroko. Svaki drugačiji rezultat bi bio svjetsko čudo, ali i u ovoj utakmici protiv bezazlenog suparnika osjetio se strah. Pa, kako to? I zašto?

Zar su naši rukometaši toliko loši i neraspoloženi na ovoj svjetskoj smotri? Ili se jednostavno nisu „našli”. Nije se znalo gdje smo gori, u napadu ili obrani.

Nakon što su Hrvati u prvih petnaestak minuta utakmice zabili samo četiri gola, a pritom ih primili čak devet – mogli smo biti samo konsternirani.





Da nije bilo Cindrića…

Straha nas je riješio ovu večer baš iznimno raspoloženi Luka Cindrić. On je, zapravo, sam prvo dostigao prednost Marokanaca, a kasnije je uvećavao našu prednost. Čovjek je igrao, šahovski rečeno simultanku.

Dobro, apsolviran je i Maroko, ali iznova s mnogo utrošenog napora. A kad se sjetimo da je ova utakmica trebala biti priprema za super moćnu Dansku… S ovakvom igrom Danci će Horvatove rukometaše pojesti.

Nakon teškog poraza protiv Egipta na startu turnira utakmice protiv Amerikanaca i Marokanaca valjale su služiti ne samo kao liječenje, nego je tu trebalo biti i „bildanja” samopouzdanja, kao i popravljanje očito očajnih stvari u igri. Nažalost, tome nismo svjedočili.

Primjerice, da je Hrvatska pobijedila u prve dvije utakmice, pa onda ovako ušla u dvoboj protiv Maroka, pa se vratila kao što se i vratila – shvatili bismo. Bili bismo razmišljanja kako je došlo je do pravog opuštanja nakon dobrih partija i sjajnog rezultata. No, u situaciji kada znaš da loše stojiš i protiv autsajdera kreneš tako loše, pa to je onda silno zabrinjavajuće.

Statistika i uspoređivanje rezultata ne otkriva sve čari, zamke i zagonetke sporta. Ali, nekad ih valja isticati.

Znate li s koliko golova razlike je Egipat pobijedio Sjedinjene Američke Države? Bilo je 35-16 za Egipat, dakle riječ je o enormnih 19 golova razlike. Znamo da je Egipat sjajan, ta nas je razvalio. A mi smo se, kao veselili pobjedi protiv Amerikanaca i zaključili „kako se vraćamo”. A ti isti Amerikanci dobili Maroko. Ma, to su obična trabunjanja, ništa se nismo popravili!









I sada likovati nakon ove pobjede protiv Maroka? Ni slučajno. Naša reprezentacija na ovoj smotri ne izgleda dobro. I protiv Danaca će biti veliki, totalni autsajder. I to je jedino dobro u cijeloj priči. Kao potpuni autsajder naša reprezentacija nema što izgubiti, može samo dobiti. A možda dobije i „porciju”; kako Hrvati igraju nije ni to isključeno.

Ono što boli, a znamo kako nam je u zadnje tri dekade, sve donedavno, bio moćan naš reprezentativan rukomet, jest spoznaja da se osjeća akceleracijski pad kvalitete. Nekad se nikog nismo bojali, a sada nas se nitko ne boji.